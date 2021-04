Sanidade citará a 18.800 lucenses para vacinarse a partir de este martes

A Xunta citará esta semana a preto de 145.000 persoas nas sete áreas sanitarias galegas, 18.800 na provincia de Lugo. Todos eles forman parte do arranque do plan de vacinación masiva contra a covid-19 para o mes de abril que avanzou o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este luns.

A Consellería de Sanidade citará a vacinarse a partir deste martes aos galegos que naceron entre os anos 1942 e 1946 e no período entre 1956 e 1961. Nestes casos, a convocatoria atenderá a criterios de idade e priorizará aos maiores.

Unhas 90.000 persoas do primeiro grupo, é dicir os nados entre 1942 e 1946, recibirán a vacina de Pfizer.

Estes cidadáns serán citados mediante SMS con confirmación este mesmo luns e cunha chamada robótica ao día seguinte, aínda que os equipos de citación chamasen o mércores a aqueles que non confirmasen a súa cita por estas vías.

O Sergas disporá de 14 puntos para este grupo de idade nos que se convocará aos galegos afectados para recibir a dose entre o xoves e o domingo.

Na área da Coruña citaranse a 18.300 persoas no Ifeco e no Hospital Virxe da Xunqueira; na área de Lugo a 11.600 persoas no Hula (7.400) e nos hospitais da Mariña (2.400) e Monforte (1.800); e na área de Ourense vacinaranse 12.600 persoas en Expourense e nos hospitais de Verín e Valdeorras.

Doutra banda, na área de Pontevedra e O Salnés, chamarase a 9.000 persoas a vacinarse no Pazo de Congresos e Fexdega; na área sanitaria de Vigo serán 17.500 persoas en Ifevi; en Santiago e Barbanza, 14.600 persoas na Cidade da Cultura e no Hospital de Barbanza; e en Ferrol chamarase a 6.400 persoas para acudir a FIMO.

ASTRAZENECA. Doutra banda, os nados entre 1956 e 1961 recibirán a vacina de AstraZeneca e o Sergas citará a 55.000 persoas por medio dun SMS que non precisará confirmación, aínda que se chamará a aqueles que non asistan para os seguintes días dispoñibles.

Neste caso tamén haberá 14 puntos de vacinación. Unhas 11.250 persoas serán chamadas na área coruñesa para o Ifeco e Hospital Virxe da Xunqueira; na área de Lugo citaranse 7.100 persoas no Hula (4.600) e nos hospitais da Mariña (1.500) e Monforte (1.000); na área de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras vacinaranse 6.600 persoas en Expourense, e nos hospitais de Verín e Valdeorras.

En Pontevedra e O Salnés, serán 5.350 persoas a vacinar no Pazo de Congresos e Fexdega; na área sanitaria de Vigo serán 11.500 no IFEVI; en Santiago e Barbanza, 9.200 persoas na Cidade da Cultura e no Hospital de Barbanza; e na área de Ferrol chamarase a 4.000 persoas para acudir a FIMO.

Estas vacinacións terán lugar entre o martes e o mércores excepto en Ferrol, onde se vacinará entre o mércores e o xoves.

DOSES DO MINISTERIO. Doutra banda, a Delegación do Goberno de Galicia informou da entrega á Xunta de 163.700 doses máis de vacinas fronte á covid-19. Delas, 105.300 correspóndense con Pfizer que se suman ás 58.400 de AstraZeneca que chegaron o pasado venres.

O Ministerio de Sanidade entregou este luns 90 bandexas con 195 viarios por cada unha ao Servizo Galego de Saúde, que suman 105.300 novas doses. Este envío súmase á remesa de AstraZeneca, que contiña unhas 58.400 doses, engade.