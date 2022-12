Un San Martiño que se adentra no inverno

Falar de inverno no rural galego, en case todo o rural, é falar da matanza dos porcos, un labor que asegura sustento para todo o ano e que vén de vivir os seus días máis atarefados coincidindo coa ponte da Constitución, aínda que este particular San Martiño se estende ata ben entrado o mes de xaneiro.

Aínda que o traballo se simplificou e lonxe quedan os baños de madeira sobre os que se colocaban os animais, a auga quentada cunha fogueira alimentada pola leña, a limpeza dos uños tamén con lume e as tripas lavadas en pleno río, seguen a ser alomenos dous días -un para a matanza e outro para partir- laboriosos. Agora, o exemplar debe ser aturdido antes do seu sacrificio para evitar que sufra, introdúcese nun baño metálico con auga que acada os 60 graos grazas a queimadores de butano ou propano para proceder ao seu pelado, os pezuños límpanse con sopretes e as tripas lávanse cun aparello de billas.

Un momento do pelado do animal. VICTORIA RODRÍGUEZ

Tamén hai requisitos para este labor que antes eran indiscutibles e agora, para moitos, prescindibles: atender ás fases da lúa e non sacrificar nin na nova nin na chea, non salgar a carne en días nos que a néboa non chega a levantar e respectar o celo das femias.

Na casa de José Luis Iglesia, de Saavedra (Begonte), mataron dous porcos, unha cifra ben afastada dos cinco que teñen chegado a sacrificar. Reduciron, conta, porque xa non son tantos na casa e os hábitos de alimentación cambiaron, deixando máis oco para o peixe e as verduras. O que si conservan é o agarimo co que se coidan os animais desde a súa compra, con "cinco ou seis meses", ata a súa morte, con doce: "Aquí sabemos o que comen e son todos produtos da horta e do campo; dámoslles cabazos, mazás, patacas, millo, remolacha, verzas, algunha castaña e landra... A calidade da carne cambia", asegura José Luis, quen lembra que hai anos era obrigado comezar a xornada ás 6.30 da mañá para "poder ir quentando a auga" e tela así lista para comezar a traballar. Nesta ocasión, bastou con arrancar ás 10.30.

O día seguinte, o de partir, é para moitos o de máis apuro. José Luis Iglesia e a súa familia manexaron uns 300 quilos de carne, algunha partes para salgar -dúas cacheiras, un xamón, tres lacóns, soá...-, que se "levantarán do sal dentro duns oito días", explicaba o día da matanza; outras para conxelar e outras para embutir. No seu caso elaboran roxóns, botelos, ventrullos -cun recheo similar ao dos botelos, pero en lugar do intestino groso, aquí emprégase o estómago do porco- e chourizos. "Algún ano chegamos a facer 74 ducias deles", lembran, "máis criollos, chorizóns...".

Unha muller prepara as tripas do porco. VICTORIA RODRÍGUEZ

Un día de festa. Igual que ocorre coa colleita de patacas, a sega ou a malla, o día da matanza do porco é un día de celebración pola cantidade de familiares e achegados que se reúnen. En moitas casas o descanso de media mañá é algo sagrado e nel non faltan os produtos típicos do Nadal, as galletas e viños como o de misa ou o Sanson. Na segunda xornada os que non faltan son os petiscos de frebas.

"Hai anos no día dos roxóns xuntábase máis xente que o propio día da matanza", recordan sobre unha tradición que se foi diluíndo co tempo e que se celebraba aos catro días, máis ou menos, da propia matanza.

Con numerosos cambios ás súas costas, a mata do porco de xeito tradicional é unha tarefa que aínda sobrevive de norte a sur da provincia, non sen esforzo, que marca unha época do ano e que forma parte da identidade do rural e da súa xente, aínda que carga, cada vez máis, con interrogantes de cara ao seu futuro.

Ofrecen 1.500 euros por información sobre a matanza de sete poldros en Oia Alternativa: o abandono do rural e o cambio de hábitos leva á alza os sacrificios en matadoiros O sacrificio de porcos en matadoiros é unha alternativa que non só é unha realidade, senón que avanza a pasos de xigante tamén na provincia luguesa. As causas atópanse na constante caída de poboación nas aldeas, o envellecemento e os cambios de hábitos. Esa tendencia á alza percíbese desde antes da pandemia, recoñece Victoria Lamela, de Frilea, en Castro de Ribeiras de Lea, quen asegura que a opción de adquirir o animal no matadoiro "é algo que tamén foi a máis» porque «cada vez se cría menos nas casas" e facilita o traballo, pois entrégase o exemplar xa despezado. No centro castrexo si se percibe que o maior volume de sacrificios en porcino se concentra na ponte da Constitución "e nos días previos", aínda que a racha continúa durante todo o mes de xaneiro. "Xa hai reservas para ese mes, aínda que non está todo ocupado", apunta Lamela sobre unhas instalacións ás que chegan clientes de toda a provincia. Pola súa parte, no matadoiro de Sarria a percepción é similar. "Duns anos para aquí nótase moito o aumento de matanzas de particulares, máis alá de carnicerías e empresas", explica a concelleira responsable deste servizo, Geni Valcárcel, quen atribúe esta subida a que "a xente é maior, hai pouca axuda e aquí tes a garantía que proporciona o control sanitario". Tamén alí, onde hai reservas feitas xa desde agosto, veñen de pasar os días fortes. Valcárcel xemplifica este incremento no volume de traballo: "Durante todo o ano mátanse porcos dous días á semana, pero agora estamos dedicando catro e incluso cinco días. Dóbrase o traballo". Ademais, a edila non se esquece do papel das mulleres nas matanzas tradicionais: "Tradicionalmente foron as que se encargaron da ceba e de gran parte das tarefas da matanza, ao tempo que cociñaban e atendían a todos os que viñan á casa".

En cifras: Sarria, á cabeza en porcino con 41.000 animais

De todos os municipios da provincia, o de Sarria é o que contaba no ano 2020 cun maior número de cabezas de gando porcino, cun total de 41.336 animais. Así o reflicten os últimos datos recollidos polo Instituto Galego de Estatística (Ige). Seguíano Palas de Rei, con 24.243 animais; Portomarín, con 22.296, e Chantada, con 19.576. A nivel provincial, o total ascendía a 254.777 cabezas.



Unidades gandeiras



En unidades gandeiras rexistradas, o Ige expón que en 2020 había un total de 69.685, das cales a cifra máis importante estaba de novo en Sarria (10.973), seguida moi de lonxe por Palas de Rei (7.039), Chantada (5.260) e Portomarín (4.950). Na cara oposta está Burela, que non tiña ningunha rexistrada, mentres que Ribas de Sil contaba con tres e Cervo e O Vicedo con catro cada un.



Ribeira de Piquín



No concello ribeirego é onde se atopa a maior caída de unidades gandeiras en pouco máis de 20 anos. Pasaron de 152 en 1999 a seis no ano 2020. Tamén son reseñables os casos de Xove, que pasou de 146 a seis, e o de Cervo, de 101 a catro.