Sin solución clara para los trabajadores de Suplusa, pendientes del abono de las nóminas

El pleno de la Diputación no ha sido capaz de dar una solución clara al abono de las nóminas del mes de junio de los trabajadores de Suplusa después de la renuncia de la interventora de la entidad. El bronco debate, en el que no faltó alguna intervención fuera de tono del alcalde socialista de Pol, Lino Rodríguez, al que incluso se le hicieron varias llamadas de atención por parte de la presidencia, se centró en aspectos relativos a la competencia o no del consejo de administración de Suplusa para nombrar un nuevo interventor.

Mientras la portavoz del PP, Elena Candia, y el diputado no adscrito, Manuel Martínez, defendían que debía ser la Diputación quien nombrase un nuevo interventor para Suplusa, el portavoz socialista, Álvaro Santos, argumentaba que la única responsabilidad de la entidad provincial con relación a la sociedad mercantil es “fiscalizar as súas contas, pero non decidir sobre quen fiscalice en Suplusa”. Por lo tanto, defendió que, una vez que la interventora presentó su renuncia, era responsabilidad de su presidente convocar una reunión extraordinaria del consejo de administracion para tratar el tema.

Por su parte, el diputado nacionalista Xosé Ferreiro lamentó que se llevase el debate a tecnicismos legales, cuando lo que está en juego es el sueldo de 29 trabajadores, que necesitan "unha solución urxente". La moción salió adelante con los votos favorables del PP, el BNG y el diputado no adscrito, mientras que los socialistas votaron en contra.