Las rutas jacobeas suman en Lugo más peregrinos que antes de la pandemia

Las rutas jacobeas recuperan su pulso en la provincia de Lugo. Y no solo recuperan, sino que el número de peregrinos que cruzaron alguna de las variantes que atraviesan la geografía luguesa creció en el mes de marzo con respecto al mismo mes del año 2019, antes de la pandemia, tal y como recogen los datos de la Oficina de Atención al Peregrino. En las villas, aldeas y ciudades de Lugo la sensación no puede ser más que alegre después de dos años duros en los que la presencia de los peregrinos apenas se dejaba sentir a cuentagotas en muchos casos. Los hosteleros destacan, asimismo, una predominancia mayor de viajeros extranjeros.

Este crecimiento ha tenido un impacto mayor en la ruta más consolidada, el Camino Francés. En O Cebreiro, primer punto de la ruta en Galicia y uno de los lugares favoritos para iniciar la peregrinación a Compostela, el número de peregrinos es mayor que otros años. "Hai máis xente este ano ca outros polas mesmas datas", indica el alcalde del municipio, José Luis Raposo. "É unha alegría enorme, despois dos tempos que pasamos", añade el regidor.

En Sarria, otro de los puntos de inicio por excelencia de esta variante, los hosteleros celebran la recuperada afluencia. Marcela Caballero, del albergue La Casona de Sarria, asegura que el Camino "va cogiendo fuerza" y destaca la presencia de peregrinos internacionales. "Antes en Semana Santa eran exclusivamente españoles, pero este año se están animando de fuera", afirma la hospitalera, que pone de ejemplo la llegada de caminantes de Alemania, Noruega, Dinamarca, Islandia, Colombia o Uruguay. Además, apunta, se activaron los grupos de agencias, como de firmas canadienses con las que viajan peregrinos de todo el mundo.

"Los extranjeros eran más de mayo, septiembre u octubre, pero supongo que han aprovechado que abrió todo después de la pandemia y la gente tiene ganas de salir", opina. Eso sí, a pesar de tener todas las plazas reservadas esta semana, desde La Casona notan que las contrataciones no se realizan con tanta antelación como antes. "No hay tanta previsión, vas de semana a semana o de mes a mes", señala Marcela Caballero.

CAMINO PRIMITIVO. El Camino Primitivo también supera el flujo de peregrinos registrado en marzo de 2019. En A Fonsagrada, punto favorito para comenzar la peregrinación en Galicia, la hostelería ha colgado el cartel de ‘completo’ para toda la Semana Santa. "Por fin notamos que volven pasar peregrinos, despois de dous anos de apenas velos pola vila", comenta el regidor local, Carlos López.

En el complejo O Piñeiral, su responsable, Iván Pérez, valora positivamente los niveles de ocupación a partir de Semana Santa, situados en el 75%. "A zona da Fonsagrada e de Asturias acostuma evitarse no inverno, porque son etapas duras, pero a partir de agora comeza a atraer a moitos peregrinos", indica. Sin embargo, destaca que, a diferencia de otros años "case a totalidade dos peregrinos que temos este ano son extranxeiros".

CAMINO DEL NORTE. El Camino del Norte también se ha activado. En Lourenzá, Ángeles Campos, gerente del albergue privado Savior, indica que "se empieza a ver algo de movimiento". En Ribadeo, donde el albergue municipal espera una reforma desde hace un año, los peregrinos tienen que alojarse en los albergues privados de A Ponte y Río Eo, ambos de Antonio José Álvarez, que confirma una "tímida recuperación". Por su parte, en Mondoñedo, Gervasia Cabanas, encargada del albergue municipal, indica que "empieza la época fuerte, con una decena de peregrinos al día".

En la comarca chairega, las expectativas de los hostales y albergues son positivas. Daniel Valle, de Lar Xabarín de Abadín, valora de forma positiva el año extra Xacobeo y se muestra "esperanzado". "De momento vai suave", afirma, recordando que el Camino Norte "non é para primeirizos, é máis ben para peregrinos que buscan escapar das aglomeracións e doutros itinerarios", añade. Un poco más optimista se muestra Noelia Argüelles, del hostal KM 101 de Baamonde. El negocio abrió sus puertas en plena pandemia, en julio de 2020, por lo que la recuperación en su caso es notable. "El año pasado no empezó a haber movimiento hasta el mes de junios", asegura. En la misma línea se manifestaron desde el albergue As Pedreiras de Vilalba. Su propietaria, María Xosé Pernas, confirmó que a estas alturas de la temporada en 2020 el negocio permanecía cerrado.

MONFORTE. La ciudad del Cabe cuenta desde septiembre del pasado año con el llamado Centro do Peregrino, que ha contabilizado en los último seis meses cerca de 2.000 visitas, de las que 443, fueron personas que recorrían el Camino de Invierno y que desde Monforte pueden conseguir la compostelana.

Los trayectos en 2019 y 2022

Las rutas jacobeas que pasan por Lugo han experimentado un crecimiento con respecto al mes de marzo de 2019, antes de la pandemia. No han llegado a esta recuperación, sin embargo, las rutas jacobeas portuguesas, la Vía de la Plata o el Camino Inglés.



Crecimiento en cifras

La Oficina de Atención al Peregrino de Compostela ha registrado 3.921 peregrinos el mes pasado del Camino Francés, frente a los 3.724 del 2019. Este aumento se refleja también en el Camino Primitivo, con 286 frente a 225; en el Camino del Norte, con 192 frente a 165, y en el Camino de Invierno, donde la cifra de 53 peregrinos casi dobla la de 29 de hace tres años.



Perfil de los peregrinos

Los datos de la Oficina de Atención al Peregrino de Compostela contrastan con la impresión de predominancia de peregrinos extranjeros de la hostelería. A la entidad llegaron más peregrinos españoles (3.843 con respecto a los 3.113 de marzo de 2019). Portugueses (704), alemanes (651) y estadounidenses (324) se mantienen como los extranjeros predominantes.



Dentro del Estado, la lista la encabeza la Comunidad de Madrid, con 820 peregrinos, a la que sigue Andalucía, con 758, Galicia, con 401, y la Comunidad Valenciana, con 391. Los cuatros lugares principales de origen coinciden, por tanto, con los de hace cuatro años, pero con un orden distinto: en 2019 los madrileños ocupaban el cuarto puesto, con 427 peregrinos, por lo que su presencia casi se duplicó en estos años.