Una caminata por la ruta de Soutomorille, en Castroverde, en la que participó el diputado de medio ambiente, José Luis Raposo, acompañado por una veintena de miembros de la Asociación de Amigos do Patrimonio de Castroverde, sirvió para abrir los actos con los que la Diputación conmemora el 50 aniversario del programa Home e Biosfera (MAB) de la Unesco, que ampara las reservas de la biosfera.

Como entidad gestora de dos de los espacios de la provincia que cuentan con este reconocimiento —Terras do Miño e Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá— la institución provincial impulsará diversos actos conmemorativos a lo largo de esta y la próxima semana.

A la ruta realizada este martes se suma este jueves, a partir de las 16.30 horas, la conferencia 'Qué é a Reserva da Biosfera e a interacción coa agricultura'. Se trata de una charla impartida por la USC que tendrá lugar en el centro de interpretación Terras do Miño.

Dentro de los actos previstos dentro de la conmemoración de este 50 aniversario se incluye también la jornada de degustación de Ternera Galega, que tendrá lugar el sábado 6 de noviembre en San Román de Cervantes. La iniciativa está organizada por el Anpa del CPI Cervantes y la cooperativa A Carqueixa. La cita se iniciará a las 11.00 horas en el polideportivo del colegio e incluirá una muestra de artesanía, talleres y actuaciones.

La Diputación también organiza en colaboración con la Sociedade Micolóxica Lucus cinco jornadas teóricas y una práctica sobre micología, que tendrán lugar entre los días 8 y 13 de noviembre. Será un curso completo sobre aspectos básicos relacionados con la micología como son la biología, ecología, formas de vida de los hongos y aspectos básicos para la identificación y clasificación de las setas.

El salón de actos de la Uned acogerá los días 10 y 11 de noviembre el curso Reserva da Biosfera Terras do Miño e custodia do territorio, que tendrá el reconocimiento de un crédito de libre configuración. La acción formativa se completará el día 15, a las 18.00 horas, con una visita a As Insuas.

El programa finalizará el fin de semana del 13 y 14 de noviembre, con una jornadas promovidas por Adega bajo el título 'Aproximación ao patrimonio cultural e natural dos valados na paisaxe da Reserva da biosfera Terras do Miño, que tendrán lugar en el concello de Muras. El sábado habrá un seminario en el local social de la asociación, que dará comienzo a las 10.30 horas y después habrá una ruta interpretativa. El domingo se llevará a cabo un taller sobre reconstrucción de muros con técnicas sostenibles, que tendrá lugar en el conocido como Camiño das Ucheiras.