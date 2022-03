Rueda firma con alcaldes del Camino Francés un protocolo para mejorar la ruta

El vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, firmó este miércoles en Sarria durante una reunión con la Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés el protocolo de colaboración con este colectivo para llevar a cabo actuaciones de mejora paisajística y de promoción del Xacobeo en esta ruta jacobea.

La firma fue con el presidente actual de la mancomunidad, el alcalde de Sarria, Claudio Garrido.

Al acto también asistieron la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; y los alcaldes de Pedrafita do Cebreiro, Triacastela, Samos, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide y O Pino, así como la teniente de alcalde de Arzúa y el vicepresidente de la Federación Galega de Amigos do Camiño, Ángel Trabada.

Rueda dijo que el gobierno gallego continúa con su "aposta pola reactivación do Camiño de Santiago neste Xacobeo 2021-2022", precisamente "a través do acondicionamento das distintas rutas xacobeas e dos albergues", al tiempo que mantiene "o compromiso co sector turístico coas medidas do Plan Camiña", que incluye ayudas para las entidades locales, las universidades, los colectivos sin ánimo de lucro y el turismo familiar.

En el caso del Camino Francés, en el marco del Plan Director de los Caminos de Santiago 2015-2021, fueron invertidos 3,6 millones de euros en el acondicionamiento, conservación y señalización de este itinerario.

En cuanto a las actuaciones en albergues, de los 2,4 millones destinados a mejoras en los 28 albergues de la red pública el año pasado, 1,2 millones se corresponden con mejoras en 6 instalaciones del Camino Francés.

En concreto, destacó las dos reformas integrales en los albergues de Arca, en O Pino, y de Palas de Rei, por más de 692.500 y 410.800 euros, respectivamente.

Alfonso Rueda agradeció la implicación de la Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés en la divulgación y conservación de este itinerario.

El protocolo firmado este miércoles es "o paso previo para executar o convenio bianual 2022-2023, dotado con máis de 1 millón de euros e destinado a medidas tanto para a propia mancomunidade como, de forma individual, para os once concellos que a integran".

Un presupuesto que irá destinado, fundamentalmente, a trabajos de mejora paisajística y embellecimiento de recursos del Camino, así como a actividades culturales y turísticas de promoción del Xacobeo 21-22.

Rueda señaló que el Camino de Santiago está superando "todas as expectativas", con casi 180.000 compostelas entregadas el año pasado, frente a las 140.000 previstas inicialmente.

Además, el Camino Francés concentró a más de la mitad de los peregrinos, dado que más de 98.000 de los que sellaron su credencial lo hicieron después de recorrer esa ruta jacobea.

En lo que va de año, ya han sido entregadas más de 3.600 compostelas, precisó el vicepresidente de la Xunta.

