Con el verano a la vuelta de la esquina y después de semanas de confinamiento, a todo el mundo le apetece un viaje o una pequeña escapada. Sin embargo, no es el mejor momento para cruzar fronteras. Por eso, y por todo lo vivido en los últimos meses, a los lucenses más conocidos les apetece más que nunca regresar a la tierra, disfrutar de los destinos de proximidad y de sus tesoros ocultos.

Julia Otero estuvo en su querido Monforte a mediados de diciembre. "Las comunicaciones desde Barcelona no son buenas. Si a eso se une que mi trabajo me liga todos los días de la semana, de lunes a viernes, no es fácil escaparse salvo que me tome algún viernes en la radio y aproveche para pasar el fin de semana en mi casa de Santa Mariña. Mil kilómetros es una distancia excesiva para disfrutar de mi Ribeira Sacra. Aún así, lo hago al menos cinco o seis veces al año", cuenta.

Además, el coronavirus frustró la primera escapada de 2020 a la ciudad del Cabe. "¡Teníamos billete para el tren hotel el 13 de marzo! Tuvimos una puntería inaudita porque todo coincidió con el estado de alarma y ya no pudimos dejar Barcelona", explica. "Eran billetes de tren que habíamos reservado a mediados de febrero porque siempre hubo que planificar con mucho tiempo los viajes para conseguir billetes. Mi impresión es que Renfe quería que desapareciera ese tren y la pandemia me ha confirmado que estaba en lo cierto. Hace unos días la compañía comunicó que se anulaba ese servicio aprovechando el despiste general. Me parece muy grave. Ya estábamos mal comunicados y lo acaban de empeorar", critica.

La periodista pasó el confinamiento en Barcelona, entre su casa y Onda Cero. "No dejamos de trabajar ni un solo día a pesar de las enormes dificultades que hemos tenido que superar. Ha sido duro y al mismo tiempo, gratificante, porque la audiencia agradeció que su cotidianidad se mantuviese cada tarde".

Julia Otero echa especialmente de menos los paseos por los "verdes bosques gallegos"

Después del tirón le apetece más que nunca un viaje a la Ribeira Sacra. "Añoro los paisajes verdes y los paseos por mis bosques gallegos", dice, y descarta salidas internacionales. "Este año no habrá viajes al extranjero. Por puro patriotismo este verano todos los españoles deberían buscar destino en nuestro país. Hay rincones maravillosos que descubrir y de paso echamos una mano a la recuperación de la economía. Yo, por ejemplo, no paro de decirle a los míos que vayan a Galicia este año. De hecho, dos personas de mi equipo hace años que veranean en Galicia sin ser gallegos. El que va una vez, vuelve", concluye.

CAMINO NORTE. En Asturias, en la casa de los padres de su pareja, estaba Lucía Pérez, la cantante de O Incio, cuando estalló el estado de alarma. Y allí siguió durante más de 50 días con una vida muy activa en las redes sociales en las que mostró recetas, customizó ropa e incluso hizo entrevistas.

En ese tiempo tuvo que cancelar actuaciones en Zúrich (Suiza) e incluso la celebración del Día das Letras Galegas en Buenos Aires. "Foi moi frustrante porque eran actuacións moi especiais nas que tiña moitas ilusións depositadas, pero as cousas veñen como veñen", reconoce.

En la desescalada surgieron nuevos proyectos en Galicia, cosas para televisión y otros detalles, trabajos que le dieron también el salvoconducto para cambiar de autonomía y regresar a casa.

Lucía Pérez lleva ya unos días en la Terra Brava reorganizando de nuevo su agenda de cara al verano y ahí también surgen los planes de alguna escapada.

"Estamos un pouco pendentes do que se pode facer ou non. Temos algún concerto en marcha adaptado ás necesidades das distancias de seguridade e tamén nos gustaría facer unha nova xira con Quince soles, pero non depende só de nós", explica. "Nuns días queremos gravar unha nova tempada da Liga dos cantantes extraordinarios, o programa da TVG no que fago de xurado, así que agardo que todo vaia ben e non ter moito tempo libre", reflexiona.

De todas formas, para esos días sueltos y pequeñas escapadas apostará por el turismo de cercanía. "Teño unha chea de capturas do Instagram de pequenas praias e caliñas illadas ás que me apetece moito ir, igual esta é a ocasión", apunta. También, y en función de la movilidad entre comunidades, quiere hacer alguna etapa del Camino Norte de peregrinación a Santiago, especialmente las de tránsito entre Asturias y Galicia, apunta. "Creo que é o momento de apostar polos lugares que temos máis preto e percorrer o Camiño é algo que teño pendente", concluye.

PARADA EN LUGO. La cantante, compositora y actriz lucense Alba Messa había viajado a Lugo pocos días antes del estado de alarma. Fue una visita fugaz a sus padres de camino a A Coruña, donde tenía una firma de discos de su nuevo trabajo titulado Con todas las consecuencias, que está compuesto por once tracks de su autoría producidos por Manu Chalud, Sasha Pantchenko y Josh Tampico. El proyecto presenta una música más electrónica e internacional, mostrando una clara evolución musical y estética de la artista.

Alba Messa hará una parada en Lugo "sí o sí" antes de viajar a México para una larga estancia

Después regresó a Madrid y allí está desde que comenzó el estado de alarma. "Yo soy muy casera. Estoy muy tranquila en casa y puedo trabajar desde aquí, así que dentro de todo, el confinamiento no fue duro para mí", explica. Incluso tuvo tiempo para grabar un trabajo que presentó en plataformas digitales.

Pero ahora que las cosas están un poco mejor, si algo le apetece a Alba Messa es regresar a Lugo para ver a sus padres y a su gente, especialmente porque en cuanto las circunstancias lo permitan volará a México sin billete de vuelta.

"El coronavirus nos obligó a suspender un viaje promocional a Latinoamérica previsto para el pasado mes de abril que iba a prolongarse varias semanas", cuenta. "Para julio tenemos otra estancia muy larga marcada para México que aguardo que se mantenga en pie, pero antes tengo que pasar por Lugo, no puedo cruzar el charco sin ver a mis padres", dice."No sé como lo haré, pero en mi DNI pone que soy de Lugo, así que de alguna manera conseguiré ir", añade.

Por ahora, esos son los planes que tiene en un horizonte incierto. A esta lucense le gusta el mar y su destino de vacaciones el verano pasado fue Sicilia. En México le espera una estancia cargada de trabajo pero aguarda encontrar un hueco en la apretada agenda que exige la promoción de un nuevo disco para disfrutar del mar.

EVASIÓN. Explica Sonsoles Ónega que tiene unas "ganas locas de recuperar algo de normalidad". Esta periodista y escritora, con raíces en el municipio de Mosteiro, ha pasado "un confinamiento relativo porque hemos seguido haciendo el programa Ya es mediodía en Telecinco. Así que he salido todos los días, pero después: ¡a casa! En Madrid, además, estamos progresando más lento que el resto de comunidades", describe.

Asegura que le apetece más que nunca un viaje a Lugo tras la crisis del coronavirus. "Basta que no podamos movernos, para que tengamos más ganas de viajar, de salir. Galicia es recurso permanente para la evasión", dice.

"La última vez que viajamos ahí fue en noviembre del año pasado, aprovechando el puente de Todos los Santos. Estuvimos en la ciudad y en Mosteiro, en el pueblo de mi padre. Es parada obligada y fonda de sueños", recuerda.

La crisis también ha dinamitado alguno de sus planes. Aunque su faceta periodística fue más intensa que nunca, como escritora su agenda saltó por los aires. El pasado 15 de abril estaba previsto que se publicase Mil besos prohibidos (Editorial Planeta) su nueva novela tras el éxito de Después del amor, en la que presenta una envolvente trama de pasiones y luchas internas. Pero con las librerías cerradas, el lanzamiento de la obra se aplazó hasta esta semana. "Era algo que estaba deseando", explica.

"Mosteiro es una parada obligada y fonda de sueños", dice Sonsoles Ónega

Ahora, a Sonsoles le encantaría que la pandemia le dejase presentar la novela en Lugo y organizar en la ciudad de las murallas una firma de ejemplares o algo similar. En cuanto a las vacaciones, insiste en que no sabe de cuánto tiempo libre dispondrá pero asegura que "es el año de apostar por España. De querer a España. Y de mimar su turismo".

LAS PLAYAS. Apunta el popular humorista y presentador Roberto Vilar que tiene "moita gana de volver pola provincia de Lugo, especialmente este ano. Non vou por Xove dende o mes de xaneiro, teño moitas ganas de ver aos meus pais! E tamén de ver a os veciños de toda a vida!". Su confinamiento discurrió en su casa de Compostela teletrabajando en LandRober y haciendo el programa diario de la tarde en la Televisión de Galicia.

Es de los que apostarán por el turismo de proximidad este verano. "Nas vacacións quedarémonos en Galicia seguro. Por dúas cousas, porque non apetece subirse a un avión e si me apetece moito axudar a que a xente de aquí se recupere economicamente deste duro golpe! Repartiremos o verán entre as Rías Baixas e A Mariña de Lugo, temos moita gana de Ribeira Sacra tamén", insiste.

Roberto Vilar repartirá el verano entre A Mariña, Rías Baixas y Ribeira Sacra

Reconoce que es viajero, pero en los próximos meses no hay aviones a la vista. "Tivemos a sorte de pasar o fin de ano cuns amigos en Brasil! Neste tempo de confinamento tivemos que suspender varias viaxes planeadas, porque gústanos moito viaxar a toda a familia. Pero agora toca desfrutar do noso, sexamos conscientes da gran sorte que tivemos de nacer onde nacemos", concluye.