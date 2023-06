Género: Hembra

Edad: Unos tres años

Tamaño: Medio

Teléfono de adopción (Whatsapp): 689.59.46.09

Hola, me llamo Rosalía, os voy a contar un secreto. Hoy estoy muy, muy nerviosa porque me dice Pilar que nos han hecho un sitio en este periódico para que los perritos y gatitos como yo tengan una segunda oportunidad. Ojalá os guste mi historia, ojalá podamos encontrar ese hogar que tanta falta nos hace. Soy la primera, estoy muy contenta, así que ahí voy. ¡Qué nervios!

Mi cortita vida no fue nada fácil, creo que tengo tres añitos y anduve sin rumbo una temporada, hasta que alguien se acercó a mí. No fueron capaces de dejarme en una jaula, porque soy buena, aunque un poquito tímida al principio.

Estuve en un piso en acogida y no tengo ningún problema, pero claro, me tenéis que dar mis paseítos y, si queréis que os quiera mucho, aún más, me dais un cuerno. Me encanta mordisquearlo y puedo pasarme horas. Solo tengo una cosa mala, me encantan los calcetines, pero intentaré solucionarlo.

Una vez me sacaron de donde estaba. Allí había muchos perros y no me gustaba, pero me daban de comer. A veces tenía frío y paseaba poquito. Un día, Claudia, la chica que se preocupa tanto por mí, me puso guapísima y me dijo al oído: "Rosalía, vienen a por ti, por fin una familia está a punto de darte un hogar". Ella lloraba, porque me iba a decir adiós, yo no entendía lo que estaba pasando, estaba limpita, contenta y nerviosa esperando a mis nuevos humanos.

Pasaba el tiempo y Claudia y sus amigas no tenían buena cara: "A ver, chicas, ¡qué me voy a un hogar!". Seguía sin entender nada, ellas tampoco. Esperamos horas y horas, me volvieron a dejar, sin nadie. Yo las miraba y les preguntaba: "¿Por qué no entienden nuestro dolor?". Claudia sí lo entiende, con sus caricias y sus palabras me calmó un poquito y no me dejó volver a ese sitio frío.

Ahora estoy en una residencia, pero a lo mejor tú me quieres conocer y, así, me dice Pilar que podrán encontrar muchas familias que nos den esa oportunidad. Yo creo que no os vais a arrepentir. Os aseguro que muchas veces no entendemos nada de lo que pasa, nada de lo que hacéis los humanos, porque chicos como nosotros os damos todo a cambio de nada.

Gracias de corazón por leerme y ojalá mi historia, la primera, sirva para salvar muchas vidas.

Si me queréis conocer, si me queréis adoptar, si queréis a alguien en vuestra vida que nunca, nunca os va a traicionar, esa soy yo, la primera, pero estoy segura que habrá muchos más, porque hay gente buena y nosotros, en los que nadie se fija, somos muchos. Ojalá nos deis una oportunidad.