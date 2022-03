"Si los problemas del sector ganadero se hacen virales, puede que exista un cambio"

Roberto López se convirtió en la voz de miles de ganaderos que ven peligrar sus explotaciones a causa de la grave crisis que atraviesa el sector primario. No es la primera vez que protagoniza un vídeo viral, pero sus últimas intervenciones en programas estatales de televisión en defensa de la huelga del transporte, con expresiones como "vais a comer mierda" o "ya veremos si sois capaces de pagar los precios", hicieron que muchos empezaran a mirar hacia los problemas que sufren las granjas.

Sus duras declaraciones contra el Gobierno central en el Programa de Ana Rosa hizo que incluso llegara a pedir disculpas.

Estamos en una situación desesperada, nadie recoge la leche y muchas vacas acaban en los mataderos para poder pagar facturas. Todo lo que dije es cierto, pero quizás las formas no fueron las correctas.

En todo caso fue una intervención que se viralizó.

Yo no entiendo cuándo algo se convierte en viral o no. Llevo años dando entrevistas y llevamos mucho tiempo advirtiendo que se iba a producir una situación de crisis como la actual. Creo que como sociedad nos tenían dormidos y no éramos capaces de ver lo que estaba pasando. Si esto sirve para hacer virales los problemas del sector, a lo mejor sirve también para que empiecen a cambiar las cosas.

No tiene pelos en la lengua y sus críticas normalmente van contra lo Gobierno de Sánchez.

A mí me da igual quien esté en el Gobierno. La situación actual no es culpa de ninguno en concreto, sino que es fruto de años de políticas erradas que se hicieron desde la Unión Europea. Pero ojo, que nosotros también somos Europa y no se hizo nada por revertir la situación que se estaba creando.

¿Qué es lo que más le molesta entonces de este Gobierno?

Me molesta la actitud. Cuando hay que tomar decisiones en un momento determinado, todos nos podemos equivocar. Pero si fallamos, lo normal es reconocerlo y buscar nuevas soluciones. Eso no está pasando ahora, el Gobierno sabe que se equivoca, pero no solo no lo reconoce sino que además no quiere escuchar a las partes, ni siquiera reunirse con ellas.

Independientemente de que se dé una solución a la huelga del transporte, ¿cree que puede haber futuros problemas de desabastecimiento?

Indudablemente va a haberlos. El Gobierno ya llega tarde para dar una solución al problema del cereal. Si no hay dónde comprarlo, porque la mayoría procede de Rusia y Ucrania, lo lógico será producirlo aquí, pero eso ya no puede ser porque se pasó la época de siembra, por lo que después del verano no habrá nada que recoger. El Gobierno tendría que preverlo, facilitar la compra de plásticos, fertilizantes y gasoil para los tractores, pero no hizo nada y con los precios actuales esa producción es inviable para las explotaciones.

También alerta de la futura carestía de algunos alimentos, como el caso de la leche.

El problema de la leche no es que muchos ganaderos la tuviesen que tirar por culpa de la huelga del transporte. Lo verdaderamente preocupante es que debido a los bajos precios que venimos soportando desde hace años, muchos productores optaron por llevar animales al matadero para poder pagar las facturas de sus granjas. Esto traerá consigo un descenso en la oferta mientras que la demanda seguirá subiendo.

Y se quedarán muchas explotaciones por el camino.

Claro, muchas no podrán sobrevivir la esta situación. Así que se no se regula el precio, como venimos pidiendo desde hace tiempo, serán unos pocos los que decidan quien puede tomar leche y quien no, porque los precios los pondrán esos pocos productores que queden.

¿Piensa que la sociedad es consciente de estos problemas del campo?

Creo que a causa de la huelga del transporte, la sociedad se empezó a dar cuenta de la importancia del sector ganadero. Nosotros trabajamos 365 días al año para dar de comer a la gente y si el campo no produce, la ciudad no come.