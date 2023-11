La residencia de Becerreá no se ajusta a la red provincial, dice la Diputación

La Diputación de Lugo asegura que no se baraja para este ejercicio la apertura de la residencia de mayores de Becerreá al no contemplarse en el proyecto la creación del centro de transformación eléctrica, un "elemento imprescindible para unha dotación destas características". Además, añaden que no responde al modelo provincial de centros con una media de 30 plazas.

"O proxecto construtivo da residencia de Becerreá que presentou o alcalde Manuel Martínez cando presidía a sociedade urbanística Suplusa co apoio do Partido Popular tiña carencias importantes", afirma el gobierno provincial. "A Deputación tivo que tramitar a redacción do proxecto de instalación do centro de transformación, buscar consignación orzamentaria para acometelo por un importe de 100.000 euros e contratar as obras, que se atopan en plena execución", añade.

Asimismo, la corporación provincial justifica que el geriátrico del municipio no responde al modelo impulsado por la Diputación, con centros pequeños de unas 30 plazas, al contar este con 136 en total: 96 para la propia residencia y 40 para el centro de día.

REACCIÓN. Por su parte, el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, asegura que el Ayuntamiento "non descarta mobilizacións" y que la indignación en el municipio es "total".

"A actuación do presidente da Deputación é totalmente impresentable e indecente. Non é unha residencia só para Becerréa, senón que afecta a toda a comarca", asegura.

En esa línea, Martínez explica que no entiende la decisión de la Diputación a pesar de que el centro lleva dos años terminado, y cuyas infraestructuras se están deteriorando a pesar de ser uno de los edificios postulados a los Premios de Arquitectura de Galicia 2023.

«A explicación que deu a corporación provincial no último pleno de outubro foi insultante, tanto para o concello de Becerreá como para os veciños. Segundo eles, non se contemplaba a apertura do centro con motivo da guerra de Ucrania», afirma el alcalde.

Un sentimiento de impotencia que se ve reflejado en los vecinos del municipio, indignados por la visita del presidente Tomé con motivo de las elecciones municipales y que se limitó a "unha foto co candidato do PSOE, Carlos Pereira, sen aportar ningunha solución", explica Martínez. "Desde o Concello pedímoslle cinco reunións das comisións de seguimento. Calquera institución debe convocalas por respecto e aínda estamos esperando que se comunique con nós", destaca.

Sobre si ve en esta situación de bloqueo una posible "vendetta" por parte de la Diputación, Martínez asegura que "non quero pensar que é por fastidiarme a min, porque os afectados son os veciños".