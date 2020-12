Las reservas de la biosfera contarán con una marca propia para distinguir sus productos

La Diputación creará una marca propia para los productos y servicios de las reservas de la biosfera Terras del Miño y Os Ancares Lucenses y Montes de Cervantes, Navia y Becerreá. Así lo indicó José Tomé Roca, que este jueves presidió los órganos rectores de sendas reservas, conformados por representantes de los distintos grupos políticos en la corporación provincial, de los ayuntamientos y de entidades que trabajan en estas zonas.

Tomé avanzó que las marcas buscarán diferenciar los productos y servicios que tienen su base y su actividad en cada uno de los territorios. "Isto dará valor e diferenciará a súa procedencia, profesionalidade e calidade, o que suporá un salto cualitativo moi importante para o desenvolvemento sostible destes territorios, e para fixar poboación", comentó.

La marca estará orientada a los productos agroalimentarios y artesanales de calidad, pero también se podrá aplicar a los servicios turísticos, que podrán crear sinergias con productores locales para promover una imagen integral de calidad de productos y servicios en estos territorios.

Además de un distintivo específico, también tendrán a su disposición el distintivo genérico Reservas de la Biosfera Españolas, que engloba a todos los territorios así reconocidos por la Unesco.

Para desarrollar la marca, la institución promueve la creación de grupos de trabajo conformados por representantes de las administraciones y de los sectores productivos. Las personas interesadas en participar podrán solicitar su adhesión en enero de 2021.

ACTIVIDADES. Como novedades de cara el 2021, José Tomé avanzó que las actividades de educación ambiental sobre las reservas de la biosfera, normalmente circunscritas a estas zonas, se extenderán al resto de la provincia. "Queremos ampliar a conciencia social sobre a riqueza mediambiental destes territorios e proxectar iniciativas empresariais que poidan resultar de interese para outras zonas", indicó.

También avanzó que la Diputación abrirá una línea de ayudas de concurrencia competitiva para proyectos ligados al medio ambiente, y dirigidas a entidades y asociaciones. "A comezos do vindeiro ano iniciaranse os trámites para poñer en marcha estas subvencións, coa fin de materializar proxectos en prol do desenvolvemento sostible", indicó.

CRÍTICAS DEL PP. El portavoz popular en la Diputación, Javier Castiñeira, acusó a la Diputación de "conxelar a súa aportación para a reserva da biosfera Terras do Miño e reducilo en 40.000 euros a de Terra dos Ancares", algo que negaron desde el gobierno provincial. Castiñeira afeó la política de Tomé como "continuísta" y lamentó, además, que no se preparase la celebración de la efeméride de la reserva Terras do Miño al cumplir 20 años.