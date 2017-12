Repsol no podrá abrir más gasolineras en Lugo en un año, al superar la cuota de mercado del 30%, el umbral fijado para limitar este crecimiento empresarial en la normativa sobre competencia en el sector de hidrocarburos.



La medida restrictiva afecta a la provincia, pero no es única para Lugo y se aplicará a un total de 36 provincias, islas o ciudades autónomas. De hecho, el resto de las provincias gallegas se verán sometidas a igual restricción.



En Lugo, ese límite de apertura de nuevas estaciones de servicio de Repsol ya se aplicó este año, por tener la compañía en torno a una tercera parte de las gasolineras de la provincia.



La realidad es que la distribución de estaciones de servicio es desigual y en diecisiete municipios de la provincia no hay surtidores de combustible, lo que supone un hándicap para muchos conductores.



Además de en Galicia, los territorios en los que la petrolera no podrá crecer son Albacete, Alicante, Asturias, Ávila, Islas Baleares, Burgos, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, León, Lleida, Madrid, Palencia, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valladolid, Vizcaya, Zamora, Zaragoza, Formentera, Ibiza y Mallorca, según consta en una resolución de la Direción General de Política Energética y Minas publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).



Para otros territorios, se imponen restricciones a Cepsa y a Disa, que opera en Canarias.