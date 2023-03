La Guía Repsol destaca seis establecimientos en la provincia de Lugo en sus nuevos 'Soletes'

La Guía Repsol ha presentado 300 nuevos Soletes, "esos lugares apetecibles que recomendarías a un amigo, incluso aún más en Semana Santa". De los tres centenares de locales recomendados por Repsol, 25 de ellos están en Galicia, y seis en la provincia de Lugo.

Los seis establecimientos lucenses destacados por Repsol son: Casa Fanego (Lugo), Hotel Piornedo (Cervantes), Pizzería Rozas (Cospeito), Taberna Sargadelos (Cervo), D'Gusta Bakery&Café (Portomarín) y Parrillada O Recuncho (Sarria).

"Qué gusto procura llegar a un destino y saber qué hay un bar auténtico o una casa de comidas de toda la vida en el que vas a estar de maravilla, con un ticket asequible y productos locales, que te sitúan en el territorio y te hablan de sus raíces y su cultura. Los Soletes son esos lugares que soñamos encontrar cuando emprendemos un viaje, ya sea para pasar el día o para recorrer una comarca. Reflejan la implantación que tiene la cocina en España, porque llegan a cualquier rincón, y las ganas de disfrutar que tenemos todos", dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

La Guía Repsol cuenta ya con siete entregas de Soletes, que suman más de 3.000 establecimientos repartidos por toda la geografía española. Con este nuevo listado, llamado Soletes para perderse, se destacan casas de comidas de cocina tradicional o panaderías de toda la vida.

El resto de nuevos Soletes de Galicia son:

A Coruña: Exprés (Curtis), A Taberna do Bico (Camariñas), O Fontán (Ponteceso), Casa Becerra (Cambre), Panadería Germán (Fisterra), A de Rosa (A Pobra do Caramiñal), Casa Celia (Cambre) y O Chinto (Porto do Son).

Ourense: O Regueiro da Cova (Verín), La Galleguita (O Pereiro de Aguiar) y A Cova da Xabreira (Larouco).

Pontevedra: Pan de Soutelo (Forcarei), Mesón Casa Inés (O Porriño), Tio Benito (Ribadumia), Simoneta&Co (Mondariz-Balneario), Na Morada Das Parras (Nigrán), Casa Zulema (Sanxenxo), O Rizón (Baiona) y A Centoleira (Bueu).