La incorporación de dos intérpretes de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para hacer más accesible el contenido de los debates del pleno de la Diputación a las personas pertenecientes a este colectivo fue uno de los puntos amables de la sesión de este martes que, por otro lado, resultó demasiado larga y tensa para la escasa transcendencia de los temas que se trataron.

A lo largo de más de cinco horas, la corporación provincial volvió a demostrar su poca predisposición a buscar puntos de encuentro con debates que se pierden en una maraña de tecnicismos jurídicos.

Una guerra que empieza a causar daños colaterales, como es el caso de la treintena de trabajadores de Suplusa, que podrían no cobrar el salario correspondiente a julio. Este punto fue uno de los que se trató en la parte final del pleno y que más tensión generó, después de que el PP lo presentara por la vía de urgencia. El objetivo de los populares era exigir al gobierno una solución "áxil" para el problema surgido tras la renuncia de la interventora de Suplusa.

La portavoz de los populares, Elena Candia, culpó de la situación "ás liortas" entre el diputado no adscrito y presidente de Suplusa, Manuel Martínez, con sus excompañeros del PSOE y recordó que "temos a obriga de darlles unha solución". Martínez ve en esta dimisión una nueva maniobra de los socialistas para "desmantelar" la sociedad. Por su parte, el gobierno provincial defiende —en base a sus propios informes técnicos— que Suplusa tiene "personalidade xurídica" y "recursos" propios para afrontar estos pagos. Por este motivo, el portavoz socialista, Álvaro Santos, dijo no entender por qué, una vez que la interventora le comunicó su decisión, Martínez "non convocou unha sesión extraordinaria" del consejo de administración.

El portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, lamentó esta "utilización" de los trabajadores e instó a que se busque una solución rápida al problema. La votación se resolvió con el apoyo del BNG y el diputado no adscrito a la moción del PP, mientras que los socialistas votaron en contra.

BELIGERANTE. El pleno del martes destacó por la actitud beligerante que mantuvo el diputado no adscrito con intervenciones en casi todos los puntos del día, con la intención de remarcar sus desencuentros con los que hace poco eran sus compañeros.

Desde la aprobación del acta del pleno anterior, que pidió que se dejase "sobre la mesa" hasta el punto en el que se trató la suspensión del pleno del mes de agosto, en el que pidió "votar que se suspendan os de todo o ano, dado o carácter ditatorial e de vulneración de dereitos que leva a cabo este goberno", Martínez no perdió oportunidad para intentar acaparar protagonismo. En otras mociones, como en la que se pedía a la Xunta que declare plaga a la avispa velutina o para que el desdoblamiento del corredor de Sarria se haga hasta Nadela, el becerrego anunció que se iba a "conchabar" al PSOE, para justificar su voto en contra de los populares.

La paciencia de Campos llegó a su límite cuando al final del pleno le espetó al becerrego "leva vostede un día espléndido", aunque es cierto que minutos antes el presidente tuvo que intervenir para apaciguar los ánimos de su exaltado compañero Lino Rodríguez, incapaz de contenerse ante cualquier intervención de Martínez.

Otras mociones que se aprobaron este martes fue la disolución de la TIC para que a partir del 1 de enero sus trabajadores pasen a formar parte de la plantilla de la Diputación; una propuesta popular para instar al Gobierno central a que agilice la adjudicación de la N-642 y otra para corregir las deficiencias que impiden la apertura del complejo de Augasmestas. El BNG impulsó dos mociones, una encaminada a la equiparación laboral de los GES y otra para que los escolares de toda la provincia tengan acceso a las piscinas climatizadas.