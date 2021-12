Reinventarse para avanzar

Emprender é un verbo só apto para resilientes, outra palabra que se puxo moi de moda ultimamente. Ser emprendedor queda moi ben nun currículo, pero non ten éxito nos impresos de solicitude de crédito dos bancos. O caso é que ás veces é o único xeito de realizarse laboralmente, de conseguir o emprego axeitado para conciliar familia e ingresos ou, simplemente, a maneira de sobrevivir á adversidade.

A pandemia obrigou a emprender negocios a moitos lucenses, animou a outros a saír da súa zona de confort para realizar soños e avivou a tormenta de ideas de moitos valentes dispostos a loitar por mellorar as súas vidas.

MAIORES E FROITAS. Sandra Arza é do Courel e Julio Ferrín, de Quiroga. O covid-19 obrigounos a pecharse durante meses nun piso de Arteixo, onde levaban 15 anos vivindo. Sempre quixeron volver para a súa terra, pero ese distanciamento forzoso durante o confinamento foi o empuxón que lles faltaba para decidirse.

Acaban de asentarse en Quiroga, cos seus dous fillos, de seis e once anos, e dous proxectos para emprender sendos negocios. Sandra Arza abrirá este mesmo mes un centro de día para maiores en Folgoso do Courel e Julio Ferrín porá en marcha unha froitería en Quiroga. "Tardamos en decidirnos, pero agora animámonos os dous a emprender dous negocios totalmente novos para nós", explica Sandra Arza moi ilusionada.

Ela traballaba en Arteixo como auxiliar administrativo e el como inspector de calidade. "Tiñamos dous empregos estables, pero vimos a oportunidade de regresar á casa. A pandemia fíxonos ver a vida doutro xeito e apurar a volta que sempre tivemos en mente", explica.

Sandra Arza acolleuse á convocatoria da Administración galega para abrir unha Casa do Maior no Courel. O Concello cedeulle un local e a Xunta deulle unha axuda para acondicionalo, ademais da formación que necesita para ofrecer o servizo.

Sandra Arza abrirá unha Casa do Maior no Courel tras deixar o seu emprego en Arteixo

Este espazo funcionará como centro de día e poderá acoller ata cinco usuarios, maiores de 60 anos e válidos ou con grao de dependencia de nivel un ou dous. Sandra Arza ofreceralles asistencia e actividades, ademais de comida para quen o desexe. "O obxectivo é que se sintan como na casa, prolongar a estancia da xente maior no seu ambiente".

Esta emprendedora está contenta de poder realizar un traballo necesario no Courel. "Vin a oportunidade de volver, pero tamén me gusta facelo para prestar un servizo que considero necesario porque no Courel hai moita poboación maior que precisa deste tipo de asistencia".

Sandra Arza contou co apoio da súa parella, Julio Ferrín, para facer as maletas. El non quixo quedar atrás e decidiu montar unha froitería en Quiroga. A razón é simple: "En Quiroga non hai ningunha e tampouco no Courel nin en Ribas de Sil. Hai supermercados, pero non é o mesmo", explica Sandra Arza, que avanza que o negocio do seu home apostará "pola frescura e a calidade".

De momento, Sandra Arza e Julio Ferrín xa gañaron algo: "Os nosos fillos están felices", comenta entre risas. "Antes viñamos nas fins de semana porque aquí temos toda a familia e eles xa tiñan amigos. Cambiaron dun piso a unha casa, teñen can e gato..." Tardarán en botar en falta a vida da cidade.

LIBRARÍA RURAL. Paula Vázquez Verao tamén apostou polo medio rural para emprender o seu negocio. Neste caso, o motor do cambio foi a intención de crear un emprego á medida que lle permita conciliar o traballo coa crianza dos seus dous fillos e sen moverse de Proendos, o seu lugar de residencia en Sober.

Tras catro anos viaxando a diario ata Compostela para traballar no Parlamento galego como deputada de En Marea, esta emprendedora soberina buscou o xeito de gañarse a vida desde a casa. Para iso, puxo en marcha unha libraría, a primeira do concello de Sober, A Libraría da Proencia.

De momento, funciona de xeito virtual, a través dunha páxina web, pero no futuro terá unha localización física nunha casa de Proendos que a libreira pretende restaurar.

O seu obxectivo é crear un espazo para acoller actividades, eventos e enchelo de libros e outros produtos de proximidade, como a olaría de Gundivós, que xa ofrece tamén a través da súa web.

Paula Verao troca o Parlamento por unha libraría en Proendos, a primeira do concello de Sober

Paula Vázquez Verao é unha muller inqueda e apegada á terra. Está formándose para ser guía turística. "Cando teña o carné quero ofrecer paseos guiados por Proendos, aproveitando o pasado romano e os restos arqueolóxicos que temos. Así, a visita á libraría pode complementarse cunha volta polo lugar", explica.

Esta emprendedora é moi boa anfitrioa. Aínda que envía puntualmente por correo todo o que ten á venda, anima aos compradores que desexen coñecer o corazón da Ribeira Sacra a que se acheguen ata Proendos a recoller os seus encargos. Un atractivo engadido para comprar nesta libraría virtual.

Non se lle escapa ningún libro de Sober, ten moitos outros da zona, presta especial atención aos escritores locais, á xente nova, aos clásicos, libros infantís especialmente coidados, literatura sobre a época romana, tamén de memoria histórica e unha selección persoal de mulleres escritoras que merece a pena ter en conta.

O catálogo inclúe olaría de Gundivós e tamén ten previsto engadir artigos de papelería e mesmo libros de texto para o vindeiro curso. Todo en proencialibros.com.

CARNE DE CALIDADE. Begoña Ferreiro e Ventura Blanco tamén teñen un proxecto de vida no medio rural e moita ilusión por facelo realidade. Queren producir carne de tenreira con calidade certificada e vendela directamente ao consumidor. Isto que contado en dúas liñas pode parecer simple, entraña unha forte aposta pola terra, pola produción sostible e polo emprego de calidade.

Begoña e Ventura están dando os primeiros pasos no seu novo camiño e xa teñen catro vacas preñadas e unha páxina web (granjabegonte.es) onde se pode coñecer a súa explotación, saber como crían os animais e no futuro realizar pedidos de carne, cando completen os trámites necesarios para poder comercializala.

Todo comezou cando os pais de Begoña se xubilaron e deixaron de producir leite na explotación familiar de Damil (Begonte). Foi entón cando a filla decidiu, con axuda da súa parella, transformar a explotación láctea en cárnica e apostar polas razas autóctonas e a carne de calidade certificada.

Pero o emprendemento vai máis aló da actividade empresarial. Begoña e Ventura queren adquirir unha casa en Damil e rehabilitala para asentarse no rural. "É unha vivenda que leva 20 anos deshabitada e a intención é restaurala para vivir nela", explican.

Begoña Ferreiro reinventa a granxa familiar para vender carne selecta sen intermediarios

Begoña é perito agrícola e traballa nunha industria láctea e Ventura é veterinario da Asociación de Criadores de Raza Rubia Galega (Acruga). De momento compaxinan ámbolos dous traballos, pero o seu desexo é que algún deles poida dedicarse en exclusiva á explotación gandeira cando estea en plena produción.

Begoña e Ventura válense das novas tecnoloxías para chegar ata o consumidor. Unha páxina web, un teléfono ou un correo electrónico son ferramentas útiles para evitar intermediarios no proceso de venda da carne. O obxectivo é garantir que o consumidor saiba o que come e que o produtor reciba un prezo xusto que compense o seu traballo.

Este contacto virtual é o único novidoso do sistema de traballo destes emprendedores. O resto axústase á cría de gando tradicional. "As vacas están fóra, pastando. Son animais de crecemento lento que maman ata o último momento. Só nos últimos meses lles damos algo de cereal para conseguir unha carne tenra".

O proxecto destes gandeiros vai parello a outra explotación cárnica próxima que pertence a un familiar. "Se todo fora ben, ata pensamos en fusionar as dúas granxas e incorporar unha persoa para que traballe nelas", apunta Begoña. Este xiro no plan inicial introduce unha variable moi valiosa no medio rural: a creación de emprego.

DO BAR Á TENDA. A pandemia tamén lle deu unha volta á vida de David Rodríguez e Judit Suárez. Rexentaban unha cafetería na rúa Río Sil de Lugo e, coma o resto da hostalería, víronse obrigados a pechar cando o coronavirus mandou a todo o mundo para a casa. Economicamente non podían asumir esa opción e idearon o xeito de reinveitarse para saír do paso. "Na cafetería vendiamos pan de varias panaderías, así que tiñamos tamén licenza de tenda. Por aí vimos unha saída bastante fácil: introducir novos produtos. Empezamos a vender algo de froita, verdura, embutidos... un pouco de todo", explica David Rodríguez.

Con esta solución evitaron pechar a porta cando o resto tivo que botar a chave. "O café para levar tiña éxito, eu creo que chegou para quedar, así que tamén aumentamos a oferta de comida", explica este empresario.

Unha vez superada a fase máis dura do confinamento, volveron abrir a cafetería, pero David e Judit déronse conta de que a súa proposta de tenda tiña éxito entre os clientes e decidiron ampliar o negocio. "Desa experiencia saíu a tenda Río Sil, no número 21 da avenida da Coruña. Está especializada en comida para levar, unha selección de produtos artesáns, ecolóxicos, confeitaría e pan de oito panaderías".

David e Judit converteron o seu bar en tenda cando a pandemia obrigou a pechar a hostalería

Á fronte da nova tenda, que se chama Río Sil igual que o bar, está Judit Suárez. "É unha aposta pola calidade e por facilitar a vida dos nosos clientes, con variedade de asados e comida para levar", explican.

O que no primeiro momento foi unha saída para manter un mínimo de ingresos durante o confinamento convertiuse despois nunha nova liña de negocio para adaptarse á demanda do cliente actual.

Os emprendedores arriscan para avanzar, ás veces no eido económico, ás veces no emocional e, en todo caso, cara unha mellor calidade de vida. Cargan con gran responsabilidade, pero tamén co orgullo de ser donos do seu éxito.