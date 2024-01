A Rede Museística recibiu case 68.000 persoas en 2023

Os centros da Rede Museística Provincial recibiron en 2023 case 68.000 visitas, un 5 por cento máis que no ano anterior. A instalación máis frecuentada foi o Museo Provincial da capital lucense, por onde pasaron 37.600 persoas; seguido do Museo do Mar, que recibiu case 16.000; a fortaleza de San Paio de Narla, con 7.500, e o Pazo de Tor, con 6.300.

Así o salientou a deputada de Cultura, Iria Castro, quen valorou o labor desenvolvido polos traballadores destas instalacións "na conservación, estudo e promoción do patrimonio, cunha destacada actividade expositiva centrada na arte galega contempóranea e unha ampla axenda de actividades dirixidas a recoller e integrar a memoria de persoas anónimas na museoloxía, a través dun contacto estreito e continuo con distintos colectivos sociais".

Segundo os datos recollidos pola Vicepresidencia da Deputación, que xestiona a rede, o 45% dos visitantes en 2023 chegou de distintos puntos de Galicia, mentres que outro 45% procedía de varias zonas do Estado, sobre todo Madrid, Castela e León e Andalucía. As visitas internacionais supuxeron o 10% e na listaxe de países orixinarios dos visitantes destacaron Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Alemaña, Italia e Arxentina.

ACTIVIDADE. O Museo de Lugo acolle na actualidade, ata o 4 de febreiro, a exposición retrospectiva Leopoldo Nóvoa. O silencio da pintura, que inclúe 32 obras do artista pontevedrés, unha das referencias da arte abstracta na segunda metade do século XX.

Ademais, no último ano a actividade deste museo centrouse na promoción da arte galega contemporánea con fitos como a inauguración da sala monográfica dedicada a Tino Grandío, a mostra da pintora coruñesa María Corredoira ou a retrospectiva do escultor sarriao José Díaz Fuentes.

Dende Cultura destacan que en 2023 tamén se reforzou o posicionamento do Museo Provincial como centro de referencia no estudo da romanización grazas á adquisición do sestercio da caetra, unha moeda acuñada no século I a.C e da que se coñecen só tres unidades no mundo.