La Rede Museística propone cerca de 50 actividades para visitas escolares

La Rede Museística de la Diputación de Lugo programa este curso un total de 48 actividades gratuitas para escolares lucenses que se llevarán a cabo en los museos de Lugo, el pazo de Tor (Monforte), la fortaleza de San Paio de Narla (Friol) y el Museo do Mar (Cervo).

La vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, presentó este miércoles en la fortaleza friolesa la nueva programación acompañada de la gerente de la red museística, Encarna Lago. Los escolares de la provincia podrán así disfrutar un año más de una amplia variedad de iniciativas lúdicas que tienen como finalidad acercar a los niños al patrimonio que se conserva en los cuatro centros expositivos.

Los alumnos participarán en actividades de igualdad, medioambientales, didácticas e intereactivas. Los docentes serán los encargados de decidir, de acuerdo al plan de estudios y el proyecto educativo que estén desarrollando, la manera de usar los recursos disponibles que se organizan según las obras y colecciones expuestas en cada museo. Los profesores seleccionarán las iniciativas y la concertación de las visitas se hará a través de los correos electrónicos de cada centro.

Los niños aprenderán a interpretar vestigios, descubrirán los grandes inventos de la humanidad y ahondarán en la historia

En concreto,se ofertarán 17 actividades didácticas entre las que destacan las actividades Facendo historia, que se centra en fusionar la heráldica con la historia para enseñar a los niños toda la información que albergan los escudos; Na lareira, aprenderán las grandes transformaciones que sufrió esta dependencia con el paso de los años; A identidade do pasado: o cacho e a torta de millo, iniciativa en la que los niños estudiarán y conocerán el rol de la mujer rural gallega, y en Do liño ao tecido: as cantigas de Arriga, conocerán el proceso del elaboración de las telas de lino.

En el Museo do Mar programa una docena de actividades entre las que se encuentra As escolas vellas, donde los alumnos aprenderán las diferencias de los sistemas educativos antiguos y actuales; Quen vive no mar?, descubrirán la biodiversidad que se esconde en las aguas de la costa lucense; Arriba a bandeira, conocerán los códigos de comunicación desarrollados a lo largo de los años entre las embarcaciones; Os oficios do mar, los escolares profundizarán en los empleos vinculados al sector marítimo; O aceite de alumar e moito máis, una actividad para investigar los recursos y productos que se obtenían de las ballenas.

En el Pazo de Tor se desarrollarán siete iniciativas como Crea o teu museo, donde los niños conocerán el funcionamiento y metodología de trabajo de un museo y podrán crear el suyo propio con sus objetos personales; Viaxe fotográfica no Museo Pazo de Tor, un recorrido para buscar animales representados en las distintas obras expuestas; O museo como retrovisor histórico, iniciativa para interpretar vestigios y analizar su importancia en la cultura gallega.

Por último, en el Museo Provincial de Lugo se ofertarán doce actividades entre las que destacan Eureka, a través de la que conocerán los grandes inventos de la humanidad; Lugo romano, profundizarán en el pasado romano de la ciudad, y en Pedra a pedra, conocerán las distintas tipologías constructivas de la provincia.