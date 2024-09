Los recortes en educación sacan a la calle a las familias en la provincia de Lugo

En víspera del arranque del curso, más de 150 personas se concentraron ante la Delegación de la Xunta en Lugo para clamar contra los recortes en recursos y profesorado en centros educativos de la provincia, una movilización que se repite "setembro tras setembro", lamenta Isabel Calvete, presidenta de Fapacel, ante "un dos peores inicios de curso que lembro, polo número de Anpas que estamos protestando polo mesmo".

El acto, al que también acudieron diputados provinciales del PSOE y del BNG y ediles municipales, arrancó con la lectura del manifiesto por parte de Manuel Darriba, padre de Pedro, de tres años, y miembro de la comunidad educativa del Ceip de Samos. En su intervención censuró que no se está cumpliendo el acuerdo firmado en enero entre Xunta y sindicatos —en él se abordaba la bajada de ratios, la atención a la diversidad y la reducción del horario del profesorado, entre otros asuntos—.

Aseguró que "sen profesores non hai mellora que valla, o único que hai é mediocridade nun servizo que pagamos todas e todos e que é un dereito" y que "os nenos e nenas non son números, merecen un ensino de calidade".

Así mismo, enumeró algunos centros afectados, desde Abadín, A Pobra do Brollón, Castro Ribeiras de Lea y Guntín, hasta Portomarín, Ribas de Sil, Guitiriz, Monterroso, Chantada o los lucenses As Mercedes e Illa Verde, entre otros.

Calvete, en este sentido, criticó el recorte de recursos "básicos" de forma "arbitraria", ya que "se está hipotecando o futuro deses colexios, dos nenos e do rural".

Desde Fapacel lamentan que no se compute a los alumnos con diversidad como doble o triple

En cuanto a la aplicación de las nuevas ratios, que se hará de forma progresiva, comenzando por 4º de infantil, la presidenta de Fapacel ve con buenos ojos que los alumnos con diversidad computen como doble o triple según el grado de discapacidad reconocido, sin embargo "iso tampouco se está a cumprir".

A mayores, la representante de las Anpas de la provincia pone en duda la cifra de alumnos ofrecida desde la Consellería de Educación, con la que se avalan o no los desdoblamientos, y considera que debería haber "un plan B se se queren baixar realmente as ratios". "É todo moi improvisado, non hai compromiso, e non vemos que se estea a revisar o tema da atención preferente, tal e como se nos prometeu nunha reunión", añade Isabel Calvete.

El curso comienza con 31.603 profesores

La Consellería de Educación recordó este martes que el curso arrancará en Galicia con 31.603 profesores, la cifra "máis alta da historia", para 307.854 estudiantes, 3.289 menos que en el anterior.

Así mismo, enfatizó algunas de las medidas impulsadas desde el área que dirige Román Rodríguez, como el impulso a la Formación Profesional para alargar la escolarización hasta los 18 años, las mejoras retributivas para el personal docente, con una inversión de más de 14 millones de euros a lo largo de este 2024 y de las que se podrán beneficiar los 1.256 nuevos profesionales, el refuerzo del apoyo a las familias para la compra de material o los 77 millones destinados a consolidar el apoyo a alumnos con diversidad o vulnerables.

Sin embargo en las Anpas dudan que se lleguen a resolver sus reivindicaciones y se preguntan a dónde irán esos nuevos profesores que se incorporan al cuerpo docente, toda vez que "nós perdemos mestres".

Reivindicaciones también en Portomarín

El Anpa del Ceip Virxe da Luz de Portomarín alzó la voz hace ya semanas ante la posibilidad de quedar sin profesor de inglés y el agrupamiento de 1º, 2º y 3º y de 4º, 5º y 6º de primaria. Una sospecha que, al parecer, se va a materializar, tal y como le trasladaron este martes al alcalde, el popular Pablo Rivas, quien aseguró que se siente "enganado" al no ver cumplidos "os compromisos aos que chegou con nós a consellería", y reitera su apoyo a las familias de los alumnos.

Desde el Anpa avanzan además que seguirán con las protestas, una vez corroboren que sus peticiones no han sido resueltas, y no descartan impedir el paso al albergue de peregrinos de la Xunta en una fecha aún por concretar.

"Os nenos de infantil pasarán a primaria sen saber ler"

En la concentración de este martes ante la Delegación de la Xunta había padres y madres de alumnos de diversos centros escolares que clamaban solución ante problemáticas más o menos similares.

Manuel Darriba, del Ceip de Samos. EP

Manuel Darriba y su mujer, Noelia Gómez, enfatizaban las bondades de poder escolarizar a su hijo, Pedro, en un colegio rural como el de Samos, donde la "comunicación é moito máis estreita".

En este caso habrá 22 alumnos para este nuevo periodo lectivo, uno menos que en el anterior, y deberán compartir la profesora de inglés con el colegio de Triacastela, obligando así a la directora a "atender todos os cursos de primaria, con niveis totalmente diferentes". Noelia criticaba además que no se atienda las circunstancias particulares de los pequeños centros y "sempre se recorte nos mesmos, na educación pública". "Isto ao final acaba provocando que as familias queiran marchar", añadía.

Doris Paz, del Ceip Illa Verde de Lugo. EP

Por su parte, Doris Paz, como presidenta del Ceip Illa Verde de Lugo y madre de una alumna de 4º de primaria -además de otra en etapa universitaria-, ponía el foco en que "a baixada de horario do profesorado, se non trae aparellada a consecuente contratación, acaba ocasionando que nos fallen os apoios e os reforzos puntuais".

También criticaba que sea ahora, a punto de comenzar el curso, cuando se anuncia desde la consellería la llegada de "máis de 400 profesores novos a primaria e infantil, cando os docentes xa teñen asignadas as horas e as clases". "Iso vai facer que haxa que reorganizar todo. É unha completa falta de previsión", subrayaba.

En Guntín será la primera vez que se agrupen aulas en primaria

Silvia Lago, del CPI de Guntín. EP

A eso mismo, y a la falta de información, apuntaban también las familias del CPI Tino Grandío, de Guntín, presentes en la manifestación. Saben que los 15 niños de 1º y 2º de primaria compartirán aula, igual que los de 5º y 6º de infantil, algo que derivará en que "estes alumnos pasarán a primaria sen saber ler, arrastrando un nivel académico máis baixo do que lles correspondería".

Así mismo, pierden, a priori, dos profesores en primaria y otros dos en secundaria, además de desconocer "se nos enviarán profesor de inglés, que nalgúns casos daba tamén plástica".

Silvia Lago, madre de Marco y Anxo, alumnos del CPI, aseguraba además que en primaria nunca habían llegado a agrupar clases.

Eva Rodríguez, del Ceip de Castro. EP

Y en el Ceip Veleiro Docampo de Castro de Ribeiras de Lea, Eva Rodríguez lamentaba que la ratio se superará en 2º de primaria, con 26 pequeños, y que no se les ha concedido el desdoble.

"Iso leva implícito que non nos envíEn outro profesor de inglés e, os que hai, estarán moi xustos coas horas para facer gardas, apoios, reforzos ou atención na biblioteca".

Así mismo, destaca que la matrícula se mantiene en las cifras habituales y critica que desde la jefatura territorial "nos dean largas" después de haber enviado un escrito, tanto a través del Anpa como del propio centro.