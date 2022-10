Recordo para Paco, o polifacético

Todos os que alí estaban, onte na igrexa de Castroverde, atesouraban lembranzas que valen millóns: Paco na bici por Lugo, vestido de bispo, enriba dun pipote "latricando", enxendrando a idea da comuna de Negueira no bar Agarimo ou Paco de tertulia, pero sempre elegante e sempre sendo Pestana, porque "el sabía ser el onde queira que estivese".

O templo foi o escenario elixido para a homenaxe que amigos, familiares e cómplices lle renderon ao eterno Paco Pestana. A asociación Amigos do Patrimonio de Castroverde, da que el non só era un máis, senón que se lle deben varios grans de area para o xurdir do colectivo, alá por 2005, organizou uns actos -entre eles, un roteiro desde Peredo- para evocalo a un ano do seu falecemento.

A música e as anécdotas foron as protagonistas. "Cada vez que toquei, lembreime de quen viñemos aquí a recordar", dicía Antón Castro despois de interpretar unha decena de temas, ben coas Cegas de Ouselle ou ben co cuarteto Son de Corda, ao que acompañou Elena Rodríguez no piano.

Houbo romances de cego aderezados con violín, zanfona e acordeón, houbo pasaxes de Florencio, o Cego da Fontaneira, e houbo letras de José Afonso. Tamén palabras emocionadas.

"É difícil imaxinar que caeu na estación dalgunha galaxia diferente", dicía unha conmovida Luz Darriba, quen deu con Paco Pestana "practicamente cando cheguei, hai 32 anos, e podo dicir que foi a mellor persoa que coñecín". "Non só pola ética e pola estética, que nel ían da man e é o que diferencia a un artista dunha persoa marabillosa", precisaba a tamén artista.

Non foron as únicas que sacaron á palestra contos con Paco. Alfredo da Fonsagrada, tal e como se presentou a si mesmo o alcalde de Burela, Alfredo Llano, lembrou a última vez que gozou da súa compaña, no museo etnográfico de Grandas de Salime, e aventurou que "se estivera aquí agora, tería desfrutado tanto como o estamos desfrutando nós".

"Tedes moitas indulxencias gañadas", trasladáballes Llano aos membros de Amigos do Patrimonio polos actos desenvolvidos, mentres que o presidente do colectivo, Manuel Muñiz, revolvía entre os recordos para contar como, mirando con Paco para os pendellos caídos do Campo da Feira, acordaron que algo había que facer, que "como ía estar aquilo así". Foi a orixe dunha asociación da que Pestana sempre foi un habitual, porque as raíces, no seu caso, non caían no esquecemento. Esas mesmas foron as que deron pé á amizade con Muñiz.

"Eu estudaba bacharelato en Lugo e xa o vía vestido de bispo. Ou no bus de liña, cunha capa que parecía de ovella. Logo souben que el tamén era de Castroverde e así empezamos a tratarnos, meténdonos un co outro. Bueno, meténdose el comigo", puntualiza Manuel Muñiz, unha das tantas vítimas do humor do artista.

"Eu son avó desde hai dous anos e cando coincidía con Paco por Lugo, el sempre lle tiña que dicir á nena: 'Ten coidado, que cada vez te pareces máis ao teu avó'", contaba entre risas Antón Castro, quen só pode elevar a Pestana á categoría de "marabilloso".

Niso todos coincidían, tamén Suso Trashorras, que malia non estar presente deixou as súas lembranzas por escrito: "A última vez que estiven con el foi na Lenda" e alí saltou o nome de Epiteto, o alcume que "só uns poucos coñecían" e que se debía a cando, de neno, en lugar de dicir "epíteto dixo epiteto". Levábao o demo cando lle chamaban así.

Palabras de esperanza e non de elexía foron as de Ánxela Gracián, que deixou unha encomenda: regalarlle a Paco Pestana un libro no que todos os que o coñeceron expoñan a pegada que deixou neles. O si de Manuel Muñiz xa o ten.