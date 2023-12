Receitas para triunfar este nadal

O menú das ceas e comidas de Nadal é moi pracenteiro para quen o desfruta, pero unha quebradura de cabeza para quen ten que pensalo e elaboralo. Os pratos tradicionais son unha aposta segura, pero ás veces apetece innovar. Para facelo con garantía de éxito, cinco cociñeiros profesionais lucenses ofrecen ideas, as súas receitas explicadas paso a paso, de xeito accesible ata para o máis inexperto.

Os cociñeiros dos restaurantes The Corral, en Begonte; El Boni e Os Cachivaches, en Lugo; Casa da Luz, na Pastoriza, e Javier Montero, en Ribadeo, amosáronse dispostos a botarlle unha man a quen queira sorprender os convidados no Nadal.

Propoñen diversas receitas, adaptadas a todas as destrezas, para que ninguén quede sen un prato especial nestas datas. Os profesionais fan doado o difícil, facilitan a comprensión de pratos que ao gusto parecen ciencia inaccesible. Desvelan claves e dan consellos para elaborar con éxito un menú digno dun bo restaurante.

Os peixes e as carnes non poden faltar, pero os entrantes tamén son importantes nunhas datas nas que todo o mundo se permite algún exceso. Ideas non faltan e os cociñeiros animan a poñelas en práctica.

The Corral ► José Ángel Corral

O polo de sempre da súa nai cun toque especial de Nadal

José Ángel Corral, cociñeiro, barman e tamén propietario do restaurante The Corral, de Begonte, propón darlle un toque navideño a un prato tradicional que non presenta moita dificultade: o polo da súa nai.

A receita comeza co selado do polo en aceite virxe extra, partido en anacos equivalentes a unha ración e acompañado de allo, pemento vermello, cebola e un pouco de tomate. Cando as verduras empezan a fritirse, retírase o polo e engádese caldo de polo. Cando as verduras estean totalmente cociñadas, bátense e resérvase ese prebe.

Noutra pota ponse a ferver un litro de viño de Oporto cun pouco de azucre moreno. Desde que comeza a ferver, hai que mantelo polo menos 20 minutos, para que elimine todo o alcohol e reduza. Deste xeito, o prato será apto para calquera persoa porque non levará alcohol ningún.

Unha vez feita a redución de viño, mestúrase co prebe de verduras e nesa base cócese o polo.

Ata aquí a receita tradicional, pero para finalizar o prato, José Ángel Corral propón darlle un aire de Nadal na presentación. Para iso, aconsella servir o polo decorado co prebe e rematado con arandos deshidratados, uvas pasas e figos cortados en metades ou cuartos, ademais dun pouco de ourego por encima.

O cociñeiro do restaurante begontino The Corral apunta que esta receita tanto se pode facer con polo como con capón, pero advirte que este último require unha cocción máis lenta e prolongada porque a súa carne é máis consistente.

El Boni ► José Luis Pardo

Entrantes saborosos que dan vistosidade a calquera mesa

José Luis Pardo, xerente e cociñeiro do restaurante lucense El Boni, aposta por dous entrantes para dar vistosidade ao menú de Nadal: canapés de tartar de atún vermello sobre tortiña de trigo e ensalada de lumbrigante.

Para elaborar o tartar dos canapés, hai que cortar en dados pequenos o atún, engadir cogombriños cortados moi finos e aliñar con maionesa, unhas gotas de vinagre de arroz e, para quen lle guste o picante, unhas gotas de sriracha. Para darlle un toque diferente, propón engadir un melocotón en almíbar cortado tamén moi fino.

Para a base utilízanse tortiñas de trigo de tamaño mediano, cortadas en cuartos. Frítense en abundante aceite ata que estean douradas. Sobre cada unha delas colócase unha cullerada do tartar de atún e decórase con sésamo torrado.

Para a ensalada de lumbrigante será necesario cortar e cocer 400 gramos de patacas e 200 de cenoria en dados dun centímetro. Cócense tamén seis ovos. Mésturase todo, alíñase con aceite e vinagre e resérvase na neveira.

A base desta receita será o lumbrigante, aínda que podería servir calquera outro crustáceo se se quere abaratar o prato. Sepárase a carne das pinzas e do corpo, córtase en tiras e engádese á ensalada de ovo, pataca e cenoria.

A cabeza do lumbrigante servirá para facer unha maionesa. Emulsiónanse dous ovos con aceite de oliva e incorpórase o interior da cabeza, para aproveitar todo o sabor. Bátese ata que os ingredientes queden ben integrados e xa está listo para completar a ensalada.

Casa da Luz José ► Luis Álvarez Bouso

Unhas luras diferentes, accesibles e con sorpresa asegurada para o padal

José Luis Álvarez Bouso, propietario e cociñeiro da Casa da Luz de Bretoña, na Pastoriza, propón unha receita de luras recheas de lagostinos e verduras con crema de nécoras e flocos de arroz. O nome soa complicado, pero non debe asustar porque o chef explica ben a elaboración.

Empeza polas luras. Hai que limpalas e separar o corpo da cabeza e das aletas. Calcula a receita para catro pezas grandes, de cuarto quilo cada unha.

Para o recheo, utiliza cebola, tomate pera, pemento vermello, cabaciño e allo, 150 gramos de cada un. As verduras córtanse en xuliana e frítense por orde de dureza. Despois engádense as cabezas e aletas picadas, refóganse, bótase un chorro de viño branco e déixase cociñar uns 25 minutos. Complétase con colas de lagostino cortadas en anacos grandes. Para ligar o prebe, bótase unha culler de pan relado. Sálgase e déixase arrefriar.

Unha vez frío o recheo, énchense os corpos dos calamares e péchanse cun escarvadentes. Faise unha tempura, con fariña de tempura e auga moi fría, e rebózanse para fritir en aceite moi quente.

Para a crema de nécoras hai que comezar por fritir en aceite a lume frouxo 200 gramos de cebola e 150 de pemento vermello, cortados de forma desigual. Engádense as nécoras en anacos grandes e, unha vez cociñadas, unha culler pequena de pementón da Vera doce.

A continuación, hai que engadir dez mililitros de brandy Palatino e flamexar.

Despois bótase un chorro de viño branco, déixase reducir e incorpórase tomate, loureiro e pirixel. E engádense 150 gramos de arroz, que debe soltar o almidón para ligar a crema de nécoras. Pásase por un chino, engádese sal e pementa e resérvase quente.

Para os flocos de arroz salvaxe, hai que poñer a quentar aceite de xirasol, a 185 graos. Bótase o arroz de golpe e móvese cunha espumadeira. Cando os graos empecen a estourar, retíranse a un papel de cociña e sálganse en quente.

No momento de servir, José Luis Álvarez Bouso propón poñer unha base de crema de nécoras nun prato sopeiro, colocar o calamar no medio e rematar cos flocos de arroz salvaxe.

Os Cachivaches ► Alejandro Méndez

O salpicón de marisco é un clásico, pero os detalles marcan a diferenza

Alejandro Méndez, cociñeiro do restaurante lucense Os Cachivaches, aposta por un salpicón de marisco para sorprender os comensais. É un prato clásico nas ceas ou comidas do Nadal, pero este chef ofrece unha receita singular para innovar e, de seguro, triunfar.

A base do salpicón será un lumbrigante de un quilo, un boi do mesmo peso e 400 gramos de lagostinos. O marisco cócese por separado, en tres potas diferentes, nas que se disporá auga con sal, concretamente, 600 gramos de sal gorda por cada litro de auga.

Desde que a auga ferve, o lumbrigante debe cocer un minuto, os lagostinos dous minutos e o boi 15, minutos. Tras ese tempo hai que retiralos da auga e arrefrialos.

O lumbrigante e o boi desmíganse, procurando deixar algún pedazo grande, e a cola do lumbrigante resérvase para utilizala na decoración do prato. Os lagostinos pélanse e córtanse en pedazos de dous centímetros. Co líquido da cabeza aderézase o resto da carne do marisco.

Por outro lado, hai que cortar en dados moi pequenos 50 gramos de pemento vermello, outro tanto de pemento verde (procurando retirar toda a parte interior para evitar o amargor) e a mesma cantidade de cebola branca. Tamén serán precisos 50 gramos de tomate, previamente escaldado, sen pel nin sementes, e cortado en dados un pouco máis grandes que os do pemento.

Para elaborar o salpicón, mestúranse nun recipiente 200 mililitros de aceite de oliva 0,4, outro tanto de aceite virxe extra, 150 mililitros de vinagre de mazá e a mesma cantidade de vinagre de xerez.

Móntase a mestura de aceite e vinagre cunha variña e cando colla corpo engádense as verduras e 40 gramos de sal fino, mesturando cunha culler e movementos envolventes. A todo isto engádese o marisco e déixase repousar unha hora na neveira para harmonizar todos os sabores.

Para empratar utilizaranse follas de leituga. Alejandro Méndez recomenda telas dez minutos en auga fría con xeo para que queden tersas. Encima de cada unha das follas ponse unha porción da mestura de marisco e verduras e por riba unhas lascas finas da cola do lumbrigante.

O cociñeiro de Os Cachivaches propón rematar a presentación deste prato cunhas algas wakame e con flores comestibles. O toque final serán unhas pingas do líquido do salpicón, para resaltar o sabor principal do prato e deixar os comensais con gana de máis.

Restaurante Javier Montero ► Javi Montero

Claves para elaborar unha pescada con ameixas con resultado profesional

Javi Montero, do Hotel Restaurante Javier Montero de Ribadeo, sabe que o peixe é un prato fundamental nos menús destas datas e dá as claves para realizar con éxito unha receita tradicional, unha pescada ao albariño con ameixas.

A elaboración comeza poñendo nunha cazola aceite e manteiga. Cando esta se disolva, engádese allo, déixase dourar un pouco e bótase cebola. Cando están fritidos, incorpórase unha culler de fariña para ligar e bótase un bo chorro de viño albariño.

Hai que esperar a que o alcohol do viño se evapore e, a continuación, engádese un pouco de caldo de peixe.

Nesta base incorpóranse as patacas e, a media cocción, a merluza en lomos. Cando o peixe estea case feito, engádense as ameixas e déixase que abran. Para ligar os sabores, Javi Montero recomenda mover un pouco a cazola. Antes de servir, bótase por riba pirixel picado.