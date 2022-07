La Rapa das Bestas vuelve a Friol tras dos años de ausencia

Después de dos años de obligada suspensión, la Comunidade do Monte Veciñal de Carballo, en colaboración con el Concello de Friol, organiza este domingo una nueva edición de la tradicional Rapa das Bestas, en el Curro das Bestas.

Además de la rapa de crin, la cita repartirá 800 euros en premios para los mejores jinetes en carreras en las modalidades de galope -con cruzados y puros- y andadura -serrada y chapeada-.

La inscripción para las carreras, que se cerrará a las 14.00 horas del mismo día, tendrá un coste de diez euros por caballo y será gratuita para los que presenten el vale para comer, cuyo importe es de 25 euros.

El alcalde de Friol, José Santos, agradeció el enorme esforzo de los vecinos que organizan un encuentro festivo único. "Ofrecemos o noso apoio para colaborar nun dos eventos máis importantes da provincia dentro do eido", señaló.

Por su parte, la organización explicó que con esta actividade se trata de fomentar "a recuperación do cabalo de pura raza galega, nunha festa de contacto coa natureza e na que pretendemos que non esmorezan as nosas tradicións propias".

El programa empezará a las nueve de la mañana con la reunión de los cabaleiros en el monte y la conducción de los caballos al curro. Al mediodía tendrá lugar la rapa de crin, de acuerdo con el programa sanitario. A partir de las 14.00 horas habrá un descanso para comer, retomando la actividad a las 16.30 horas con las distintas pruebas de velocidad.