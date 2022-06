El ránking del millón de euros: así son las casas más caras a la venta en Lugo

Aunque la tormenta perfecta que ha supuesto la pandemia, la crisis de precios y suministros y la guerra de Ucrania han contenido el mercado inmobiliario, en la provincia de Lugo están a la venta al menos trece viviendas, la mitad de ellas pazos, cuyo precio supera el millón de euros, según figuran en portales como Idealista y Fotocasa. Eso sí, alguna de ellas acumula más de un año en estas plataformas sin encontrar un nuevo propietario.

Este ránking de seis ceros que está al alcance de muy contados bolsillos lo encabeza un pazo con más de dos siglos de historia, el de Doncos, en el municipio de As Nogais. Tiene unos 2.200 metros cuadrados de superficie, en una parcela de dos hectáreas. Su mareante precio asciende a 2,5 millones de euros.

A bastante distancia le sigue en esta clasificación un chalé sito en Bóveda, de 1.200 metros cuadrados y con una parcela de 4.000, por 1,7 millones.

Completa el podio otro pazo, el de Santa Magdalena, a orillas del río Neira, en O Páramo, por 1,5 millones.

En la capital lucense el inmueble más valioso que está a la venta en estos portales es el edificio racionalista que diseñó hace casi un siglo el arquitecto Eloy Maqueira, que se encuentra en la peatonalizada zona de A Mosqueira, con vistas a la muralla romana. Su precio es de 1.350.000 euros.

Por este mismo importe está a la venta la casa más cara de A Mariña. Está en la zona de la Atalaia en Ribadeo. Es una vivienda de mediados del siglo XIX que perteneció posteriormente a José Acevedo, alcalde de esta localidad durante la dictadura de Primo de Rivera, que probó fortuna en Cuba. Uno de sus encantos es que desde su jardín se ve la ría.

TOP 10

2.500.000 €

As Nogais

Este pazo de principios del siglo XIX tiene 2.200 metros cuadrados construidos, rodeados de una parcela de más de 2,1 hectáreas. Dispone de siete habitaciones y un amplio jardín. AEP Este pazo de principios del siglo XIX tiene 2.200 metros cuadrados construidos, rodeados de una parcela de más de 2,1 hectáreas. Dispone de siete habitaciones y un amplio jardín. AEP

1.700.000 €

Bóveda

Es un chalé de 1.200 metros cuadrados de superficie con una parcela de 4.000. Construido en 2018, cuenta con siete habitaciones, piscina y jardín con merendero y barbacoa, entre otros servicios. HOUSELL Es un chalé de 1.200 metros cuadrados de superficie con una parcela de 4.000. Construido en 2018, cuenta con siete habitaciones, piscina y jardín con merendero y barbacoa, entre otros servicios. HOUSELL

1.500.000 €

O Páramo

El Pazo de Santa Magdalena está situado a orillas del río Neira. Fue la casa principal de la familia Díaz de Páramo, cuyos antepasados estuvieron al servicio de los Reyes Católicos. AEP El Pazo de Santa Magdalena está situado a orillas del río Neira. Fue la casa principal de la familia Díaz de Páramo, cuyos antepasados estuvieron al servicio de los Reyes Católicos. AEP

1.490.000 €

Taboada

Este caserón en la Ribeira Sacra tiene una superficie de 2.635 metros cuadrados en una finca de 55 hectáreas. Se ofrece como un espacio natural que conserva el patrimonio etnográfico. IDEALISTA Este caserón en la Ribeira Sacra tiene una superficie de 2.635 metros cuadrados en una finca de 55 hectáreas. Se ofrece como un espacio natural que conserva el patrimonio etnográfico. IDEALISTA

1.350.000 €

Lugo

El edificio de Eloy Maquieira que preside el peatonalizado tramo de la Ronda da Muralla, en A Mosqueira, tiene más de 1.100 metros cuadrados de superficie, distribuidos en seis plantas. AEP El edificio de Eloy Maquieira que preside el peatonalizado tramo de la Ronda da Muralla, en A Mosqueira, tiene más de 1.100 metros cuadrados de superficie, distribuidos en seis plantas. AEP

1.350.000 €

Ribadeo

Emplazado en el casco antiguo, en una privilegiada situación junto a la capilla de la Atalaia, este inmueble del siglo XIX domina la ría de Ribadeo con sus más de 1.200 metros cuadrados. IDEALISTA Emplazado en el casco antiguo, en una privilegiada situación junto a la capilla de la Atalaia, este inmueble del siglo XIX domina la ría de Ribadeo con sus más de 1.200 metros cuadrados. IDEALISTA

1.350.000 €

Antas de Ulla

La fortaleza de Santo Estevo de Amarante tiene una torre del siglo XIII y un pazo y una capilla del XVII. Esta construcción histórica se ofrece para vivienda o para albergar eventos sociales. AEP La fortaleza de Santo Estevo de Amarante tiene una torre del siglo XIII y un pazo y una capilla del XVII. Esta construcción histórica se ofrece para vivienda o para albergar eventos sociales. AEP

1.300.000 €

Mondoñedo

El Pazo de San Isidro, asentado en un parcela de más de 7 hectáreas, cuenta con una torre de vigilancia del siglo XII y el resto de la edificación es del XV. GALICIAN RUSTIC El Pazo de San Isidro, asentado en un parcela de más de 7 hectáreas, cuenta con una torre de vigilancia del siglo XII y el resto de la edificación es del XV. GALICIAN RUSTIC

1.100.000 €

Viveiro

Esta casa indiana, conocida como el chalé de Fondón, promovida por Antonio Pernas Corral, emigrado a Cuba, dispone de unos 1.200 metros cuadrados y ocho habitaciones. IDEALISTA Esta casa indiana, conocida como el chalé de Fondón, promovida por Antonio Pernas Corral, emigrado a Cuba, dispone de unos 1.200 metros cuadrados y ocho habitaciones. IDEALISTA

1.100.000 €

Pantón

Este pazo del siglo XVIII, sito en una finca de 22 hectáreas, tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y cuenta con 10 habitaciones, bodega y capilla. IDEALISTA Este pazo del siglo XVIII, sito en una finca de 22 hectáreas, tiene una superficie de 2.000 metros cuadrados y cuenta con 10 habitaciones, bodega y capilla. IDEALISTA

PISOS DE LUJO. En este top 10 solo figuran viviendas unifamiliares. Para encontrar en estos portales inmobiliarios el piso más caro a la venta hay que bajar del millón. El premio se lo lleva uno que ofrecen por 900.000 euros en la céntrica Rúa da Raíña de Lugo. Son 300 metros cuadrados, que albergaban una consulta médica en el corazón de la ciudad.

A pocos metros de distancia, en la misma calle, hay un dúplex tasado en 979.799 euros que se subasta. En este caso el papel de plataforma inmobiliaria lo desempeña un juzgado, el de primera instancia número 5. Las ofertas se pueden presentar hasta este lunes, a media tarde.

Los expertos inmobiliarios explican que en estas viviendas exclusivas o premium, que se encuentran en las zonas más cotizadas de la ciudad, como el casco histórico, la Ronda da Muralla o el entorno del parque Rosalía de Castro, no se suele negociar el precio ya que sus propietarios tienen un elevado poder adquisitivo.

Lugo es la cuarta capital de provincia de todo el Estado en la que resulta más barato comprar casa, 1.050 euros por metro cuadrado

UNA CIUDAD BARATA. Lugo es la cuarta capital de provincia de todo el Estado, tras Soria, Ávila y Ciudad Real, en la que resulta más barato adquirir una vivienda. Su precio medio es de 1.050 euros por metro cuadrado, un 9,60% más que hace un año, según el estudio realizado por la Sociedad de Tasación Homologada (Tinsa). Son casi 800 euros menos que A Coruña.

En el otro extremo del cuadro se sitúan, por este orden, San Sebastián, Barcelona y Madrid, que triplican ese precio, pues superan los 3.400 euros.

El director de la inmobiliaria Piso Fácil, Diego Pozo, asegura que "el mercado se ha ralentizado" en Lugo desde que estalló la guerra de Ucrania y que, pese a que hay "poquita oferta" de obra nueva, "no es de los momentos de más entrada de inmuebles de segunda mano".

Aunque lo común es que "en tres o cuatro meses" se cierren las ventas de los inmuebles que se ponen en el mercado, en los últimos días ha cerrado las de dos apartamentos en la Rúa San Roque de la capital lucense, uno un primero con terraza y otro en una planta alta con unas buenas vistas, que solo llevaban una y tres semanas disponibles.

La Apec destaca el auge de la rehabilitación de viviendas por las ayudas públicas

En la capital lucense y en A Mariña hay vivienda nueva que se va vendiendo a medida que se construye. En la costa son remanentes del boom inmobiliario. El resto de la provincia mantiene "un perfil bajo porque no se está promoviendo". Esa es la situación que describe la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Lugo (Apec).



Esta patronal aprecia que como la oferta de obra nueva es reducida —en la capital lucense bastan los dedos de las dos manos para contar las promociones que se están ejecutando— los clientes optan por la vivienda usada y rehabilitada gracias "al montón de ayudas públicas" que hay para acometer mejoras de eficiencia energética en fachadas o cubiertas, ascensores, cambio de sistemas de calefacción...



"El parque de viviendas existente se está rehabilitando con una intensidad bastante notable", aseguran desde esta asociación.



De los dos graves problemas a los que se enfrenta el sector, uno parece que va en vías de solución y el otro tiene mal remedio. La Apec indica que sigue habiendo problemas de suministro de materiales, aunque precisa que "no es tan fuerte como hace dos meses". Los precios en cambio se mantienen altos.



Lo que le está costando más trabajo solucionar es encontrar mano de obra. "Es un sector que no atrae a trabajadores, pese a que tiene un salario de más de 1.100 euros mensuales y con todos los fines de semana y festivos libres", resalta la patronal.