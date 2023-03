Las previsiones meteorológicas anunciaban un miércoles desapacible en Lugo, y la lluvia y el viento las han confirmado. Las estaciones de Meteogalicia registraron ráfagas por encima de los 120 kilómetros por hora en puntos de A Mariña y zonas altas, además de precipitaciones acumuladas por encima de los 20 litros por metro cuadrado en algunos puntos hasta las tres de la tarde.

Se quedó cerca de ese nivel la capital lucense, en una jornada con fuertes trombas caídas a las once y media de la mañana y a las dos y media de la tarde. Hasta las tres se habían registrado 18,6 litros por metro cuadrado en la ciudad.

Superaban ese registro Portomarín (20,3), Samos (21,6), Muras (22,4), Navia de Suarna (22,5), Antas de Ulla (24,2), Sarria (25,7), Friol (27,1), Baleira (28,4) y sobre todo Pedrafita do Cebreiro (37,8).

La lluvia se notó algo menos en la franja litoral, castigada por el viento. Los datos de Meteogalicia localizan en Viveiro la ráfaga más intensa del día, por lo menos de la primera mitad de la jornada: 134,3 kilómetros por hora. Se quedaron cerca en A Pontenova (129,2) y en Muras (127,4).

Meteogalicia ya había activado una alerta de nivel amarillo para A Mariña por las rachas de viento, que se mantendrá vigente este jueves.

Más hacia el sur, en otros puntos de la provincia también se superó el umbral de los 100 por hora, como en Baleira (100,8) y Cervantes (105,8).

Aunque la lluvia y el viento han afectado a la sensación térmica, los termómetros reflejan una subida de las temperaturas. En algunos puntos de A Mariña, como en Ribadeo y Foz, se han llegado a alcanzar los 20 grados.

#Galicia con vento do suroeste:

🔹Máis de 20ºC na #MariñaLuguesa 20,3ºC en Pedro Murias #Ribadeo

🔹Máis acumulacións de chuvia na franxa atlántica.

🔹Vento forte do suroeste no mar e zonas altas.

🌊Situación máis complicada no mar.

🧐Vindeiros días? Máis do mesmo. pic.twitter.com/eD7NMT8Uon