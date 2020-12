El viento azota el norte de Lugo con rachas por encima de los 100 kilómetros por hora

El viento y la lluvia se dejaron notar con fuerza este viernes en varios puntos de Galicia, donde las rachas superaron los 100 kilómetros por hora en varios puntos. Atendiendo a los datos de Meteogalicia, las más intensas de todas se registraron en O Xistral, en Muras, con 123,5 kilómetros por hora, y Viveiro, con 116,6. Además, en algunos puntos de la provincia se registraron inundaciones.

As precipitacións tan persistente que tivemos nos últimos días provocan que algúns ríos invadan as ribeiras, como nos amosa o vídeo que grabamos está mañá no río #Parga, nesta mesma localidade.

Nas vindeiras horas as chuvias irán remitindo e os ríos volverán aos seus cauces. pic.twitter.com/J68sGTZU9Q