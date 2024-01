Rábade honra a San Vicenzo con música e deporte

RÁBADE celebra as súas tradicionais festas patronais de San Vicenzo, con degustacións gastronómicas, deporte, moita música e os tradicionais actos relixiosos.

No marco das festas, a celebración da décimo novena exaltación de mexillóns polos bares da vila —un evento gastronómico xa consolidado— comezará hoxe e estenderase tamén durante toda a xornada de mañá.

"A degustación de mexillóns leva case dúas décadas celebrándose. Naceu despois do Prestige, en apoio ao sector pesqueiro, e atrae a moita xente. Cada bar prepara diferentes especialidades", explicou a alcaldesa, a popular Remedios González.

O memorial negrín de atletismo supera os 600 inscritos e tamén haberá un torneo Xogade de judo

Hoxe, logo do estoupido das bombas de palenque que anuncian o inicio formal das festas, ás 13.30 horas haberá unha animada sesión vermú coa actuación da orquestra Fuego. Xa pola tarde, ás 16.30 horas, dará comezo a vixésimo primeira edición do Memorial Negrín de atletismo. "Este ano superamos os 600 inscritos. Trátase dunha proba con moita bagaxe", explicou González, quen destacou tamén a elevada participación na San Silvestre a finais do pasado ano». Pola noite, a partires das 22.00 actuará a orquestra Fuego na verbena e completará a velada a disco móbil Hermo.

Mañá outro gran estoupido de bombas de palenque dará inicio á última xornada festiva desta edición das patronais, que incluirán a partires das 10.00 horas a celebración do torneo Xogade de Judo no pabillón infantil.

Ao mediodía do domingo actuará a banda de música da escola infantil e, ás 13,00 horas, chegará a quenda da tradicional misa, cantada polo coro Músico Crisanto. Posteriormente, ás 13.30 horas, dará inicio a sesión vermú, co grupo Fussion. Tamén na xornada dominical, ás 14.00 horas e durante a sesión vermú, desenvolverase o sorteo da campaña de dinamización Merca no comercio local, organizada pola Asociación de Comerciantes de Rábade en colaboración co Concello, dentro da pasada campaña de Nadal.

As orquestras fuego e Fussion serán as encargadas de animar as sesións vermú e as verbenas

A persoa gañadora do sorteo levará unha cesta con produtos dos establecementos adheridos valorada en 500 euros e daranse 20 vales de 30 euros para comprar nos establecementos que participan nesta iniciativa: Saneamientos Luis Díaz Díaz; Ferretería Portela; Peluquería Baúl da Beleza; Mercería Laura; Joyería Núñez; Frutas Geles; Clínica Veterinaria Chairegos; Academia Amparo; Saneamientos Antonio Díaz; Carnicería Xulfe; Arbelos Librería; Estanco Rábade; Confecciones Xempre; Blanca Mercería; Librería Capicúa; Bar Cafetería Mozart; Café Bar Arcos, Cervecería Agora e Papelería Garabullo.

"O Concello apoia económicamente a campaña, que comezou no Nadal e rematou onte", engadiu a rexedora.

Xa pola noite, a partires das 21.00 horas actuará novamente o grupo Fussion na verbena coa que se porá o punto final ás patronais de Rábade deste ano.

Remedios González indicou que "estas son as miñas primeiras festas do patrón como alcaldesa e estou moi orgullosa de que as poidamos seguir celebrando". Así mesmo invitou a "todas aquelas persoas que o desexen a achegarse a Rábade e desfrutar das festas patronais".