Dos quitanieves, destrozadas al salirse de la vía

LUGO. La complicada situación que se está viviendo por causa del temporal en las carreteras provinciales provocó estos días que dos quitanieves de la Diputación de Lugo se saliesen del firme y acabasen destrozadas.

El primer siniestro se registró el miércoles en la LU-P-0504, a la altura de Baleira. Al parecer, debido a la escasa visibilidad que impedía ver el trazado de la carretera con claridad, la quitanieves se accidentó y la cuña se rompió y se metió debajo de la máquina, destrozándola por completo. El otro accidente tuvo lugar ayer a primera hora en un vial Fonsagradino, cuando otra de las máquinas se salió del trazado por causa de la gran cantidad de nieve y hielo y quedó encajada en la cuneta.

SALEROS. La Diputación Provincial ha activado además el protocolo de emergencia ante el desabastecimiento de los doce saleros provinciales y ha recurrido a adquirir sal marina del puerto de Vigo. «A nosa empresa suministradora de Zaragoza está desbordada pola gran demanda que ten en toda España. Onte mesmo mandounos un camión de sal inservible porque estaba feito po, e por iso decidimos recorrer á sal mariña», explicó el vicepresidente del organismo lucense, Manuel Martínez, quien recordó que este mecanismo sirve provisionalmente para «saír do paso» porque los silos están vacíos.

Por su parte, el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, aseguró ayer que las empresas que se ocupan de la conservación de carreteras autonómicas en la provincia «no cogieron sal» de los depósitos instalados por la Diputación.

La aclaración de Balseiro se producía después de que Martínez acusase a «otras administraciones» del desabastecimiento de los silos de la Diputación por haber retirado sal de los depósitos sin comunicación previa e incluso forzando los candados de cierre de los mismos. «Tiven unha conversa co señor Martínez porque, ademais, chamoume él», reconoció Balseiro. Según el delegado, «a Xunta non colleu ningún tipo de sal en ningún dos aparatos que ten a Deputación». Y añadió que «hai que facer mellor as planificacións porque así ao mellor non hai este tipo de problemas».