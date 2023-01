La provincia de Lugo continúa perdiendo población y lo hace de forma imparable, al menos desde los últimos 25 años. Así lo demuestran los 2.024 habitantes menos con los que Lugo dio la bienvenida al pasado año y que ratifican una tendencia que se replica en la inmensa mayoría de los ayuntamientos, a excepción de 15 que consiguieron salvarse de la sangría demográfica aumentando su lista de habitantes y otros dos, Xermade y Cervo, que congelaron su censo en 1.768 y 4.192 vecinos respectivamente.

Outeiro de Rei, el paradigma de los concellos que se resisten a seguir la tendencia de caída libre, lideró la lista de ayuntamientos que crecen y lo hizo disparando su censo más que en ocasiones previas. Así, 80 vecinos más forman parte de su padrón municipal –de los 5.216 de finales de 2020 a los 5.296 de finales de 2021–, tal y como reflejan los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (Ine).

Lo sigue, aunque de lejos, Foz, que contaba en ese mismo periodo con 40 habitantes más –de 10.078 pasó a 10.118–, fruto de una tendencia que arrancaba ya antes de la llegada del covid y que se consolidó en plena pandemia.

"O aumento de poboación acelerouse porque moita xente mercou vivendas no rural para vivir en espacios menos masificados", apunta el regidor focense, Fran Cajoto, quien también atribuye esta subida a factores como la amplia oferta de servicios "durante todo o ano" o el clima agradable, pese a que este es común a toda la comarca.

En el caso del concello mariñano, el dato negativo lo representa la franja de población joven: se mantiene estancada o bien se encamina ligeramente hacia la baja. Todo lo contrario a lo que ocurre en Outeiro de Rei. Allí, en doce años se duplicó el número de aulas en infantil y primaria del Ceip Laverde Ruíz, tal y como recuerda el alcalde José Pardo Lombao.

"Para nós é vital ter garantida a conciliación familiar igual que ter garantido o colexio, por iso ofrecemos programas todos os días, de 7.45 a 20.00 horas e desde os tres aos doce anos, porque cando alguén está buscando un lugar onde asentarse non só busca que haxa traballo, senón tamén facilidades para o coidado dos fillos", detalla el regidor outeirao, quien a su vez subraya que esta tendencia al alza se ha logrado mantener a lo largo del tiempo, "non é algo só do último ano", matiza.

Al ser preguntado por las claves, Pardo bromea con una "fórmula secreta", pero señala, en sintonía con su homólogo, a la dotación de servicios, a las buenas comunicaciones –el 80% del municipio dispone de fibra óptica y en Foz todas las parroquias disponen de ella–, a la situación geográfica "inmellorable" y a los impuestos "soportables" como factores que permitieron que en dos décadas Outeiro de Rei lograra "aumentar a poboación nun 30%", recalca Pardo Lombao.

Los otros 13 concellos que crecen en población

A un ritmo menor, pero también rompiendo la curva descendente que se dibuja en la provincia de Lugo, están los municipios de Mondoñedo y Monterroso (suman 23 censados cada uno), Barreiros, O Incio, Ourol, Meira, O Vicedo, Bóveda, Pantón, Negueira de Muñiz –encadena tres años de ascenso, aunque sigue siendo el más pequeño en términos poblacionales–, Palas de Rei, Triacastela y Burela.

De este modo, se acaba con la concentración de concellos con subidas en las zonas limítrofes de Lugo y en A Mariña –según los datos anteriores, 16 de los 17 ayuntamientos que crecían en 2020 se distribuían en estos dos territorios–. Aún así, la de la costa lucense es la comarca que mejor resiste la embestida de la caída demográfica.

Los demás descienden

En cifras totales, Lugo es quien lidera la caída poblacional. Comenzó 2022 con 402 vecinos menos, pues pasó de 97.613 a 97.211, y pese a ser una cifra mala que se aleja del objetivo soñado –y acariciado en 2019– de llegar a los 100.000 habitantes, suaviza el golpe que la capital sufrió durante la pandemia. En el año más duro de la misma, su censo bajó en casi 1.000 personas en beneficio de los ayuntamientos limítrofes, un movimiento que se producía en sintonía con la búsqueda de naturaleza y entornos poco masificados que perseguían los ciudadanos.

Relevante, al menos cuando se habla en términos porcentuales, también es el desplome de Guitiriz, municipio que tenía una población de 5.455 personas en el año 2020 y que descendió, solo en doce meses, hasta situarse en los 5.328; es decir, 127 vecinos censados menos.

Sin salir de Terra Chá, donde no hubo ningún concello que consiguiera mejorar su padrón, Vilalba baja por primera vez de los 14.000 habitantes. La capital chairega sostuvo por los pelos estos números en el ejercicio anterior y esta vez se le escapan por 119 empadronados menos hasta colocarse en los 13.881. Y Castro de Rei, que escalaba posiciones en los últimos años, en buena parte gracias a la llegada de empresas al polígono industrial o a la instalación de invernaderos de frutos próximos a Castro de Ribeiras de Lea, ahora baja desde los 5.110 hasta los 5.033 vecinos (77 menos).

También en términos absolutos, no se queda lejos Becerreá, que se desploma con 71 personas censadas menos (de los 2.826 vecinos de 2020, cuando incluso llegó a crecer, a los 2.755 de 2021), o A Pobra do Brollón, que baja en 64 (pasó de 1.615 a 1.551).

Por su parte, y entre las grandes poblaciones de la provincia lucense, Monforte de Lemos y Viveiro no consiguen burlar el declive demográfico de la provincia. De este modo, la capital de la comarca de Lemos roza ya los 18.000 vecinos después de bajar en 161 las personas anotadas en el padrón municipal con respecto al año previo, y la ciudad del Landro se coloca en los 15.231 vecinos, 81 menos que en 2020, lo que supone ser el municipio de A Mariña que, con diferencia, más habitantes perdió en un año.

La caída poblacional hace perder ediles a siete municipios de Lugo

Bajar de los 1.001 o de los 2.001 censados en el padrón municipal obliga a suprimir dos concejales

El declive poblacional que sufre la provincia de Lugo obligará a siete ayuntamientos a perder dos concejales de sus corporaciones en los próximos comicios. Esto se debe a que su padrón bajó de los 1.001 o de los 2.001 residentes con respecto al censo que se tomó como referencia en las elecciones de 2019.

Es el caso de Folgoso do Courel, que de 1.018 habitantes en 2018 pasó a 985 en 2021; As Nogais, de 1.114 a 991; o Pedrafita, que cae de los 1.032 a los 936 vecinos, por lo que pasarán de tener nueve ediles a solo siete.

El mismo número de miembros de la corporación lo tendrán en otros concellos que bajan por poco, como Ourol, que se queda a dos de sostener los nueve ediles –pasó de 1.018 habitantes a 999–, o Navia de Suarna, que resta cuatro –de los 1.103 con los que acudió holgadamente a su cita con las urnas en 2019 a los 997 de esta ocasión–.

Y de los 2.001 residentes bajan en Antas de Ulla, que hace cuatro años se quedó a siete del límite –tenía 2.008 vecinos y ahora tiene 1.918–, y O Valadouro, donde aguantaron de sus once concejales en las pasadas elecciones y ahora se quedan con nueve –de 2.004 vecinos pasan a 1.938–.

En el lado opuesto se encuentra Foz, que en consonancia con la subida de población también consolida los 17 ediles que logró por solo un vecino en el año 2019. Así, en aquel momento contaba con 10.002 habitantes y ahora acude a votar de nuevo con 10.118.

POLÉMICA. [email protected] Vivo denunció esta semana supuestas "irregularidades" respecto al padrón municipal. Aseguraban que se habían producido 30 empadronamientos "irregulares" de personas que no viven habitualmente en el municipio y que no mantienen vínculo con él. Añadían además que se trataba de "residentes doutros concellos" con "amizade ou parentesco con persoas vinculadas ao PP".

Así, la alcaldesa de O Courel, la popular Lola Castro, negó las acusaciones de que su equipo favoreciera la incorporación al padrón de personas que no disponen de residencia en el municipio y señaló que no le puede pedir "o carné a ninguén que desexe vivir no noso concello".

Además, destacó que hace tres años realizó una consulta al Ine sobre los requisitos para empadronar a una persona, contestándole este que "toda persona está obligada a inscribirse en el municipio en el que resida habitualmente, independientemente de que la vivienda sea suya, una infravivienda o no exista".

Castro lamentó las críticas de [email protected] Vivo y manifestó que parece que "desexen que baixemos dos 1.000 habitantes".