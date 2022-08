¿Quieres descubrir quién es el más famoso de tu municipio? Este mapa te lo enseña

Un geógrafo y cartógrafo finlandés llamado Topi Tjukanov ha logrado algo que parecía imposible de conseguir: hacer un mapa interactivo indicando el nombre de la persona más conocida de cada municipio a nivel mundial. Desde reyes y políticos a cantantes, escritores o futbolistas, el mapamundi Notable People –que se encuentra en la plataforma de Github–, señala el nombre de personas nacidas en cada una de las localidades que han logrado cierta repercusión.

Los personajes del estudio que se incluyen en Notable People existieron entre el 3.500 a.C. y 2018 y para determinar qué persona era más conocida en cada lugar del mundo, Tjukanov utilizó los datos de un estudio publicado en la revista Nature. La investigación trataba de descubrir el nivel de importancia que tenían las figuras públicas e históricas de distintas zonas geográficas. El mapa que ahora podemos consultar permite filtrar la búsqueda por categorías, ha podido crearse gracias a la tecnología Mapbox y cuenta con un interfaz minimalista.

