"Mi lucha por el Ave fue titánica, pero hoy nadie garantiza plazos"

Hacienda va a pagar 330 millones de las entregas a cuenta. ¿Sabe algo del resto hasta los 700?

Todas las noticias extraoficiales es que no van a pagar.

¿Y qué va a hacer la Xunta?

Seguir trabajando con más determinación para conseguir la mitad que falta. Sobre su efecto en las cuentas de 2019, no vamos a renunciar a que se nos pague lo que se debe: está en el presupuesto y nosotros vamos a cumplirlo.

Los presupuestos de 2020 crecen en un escenario de desaceleración. ¿Son muy optimistas?

El techo de gasto enviado al Parlamento supone crecer 50 millones menos en capacidad de gasto de lo que crecimos este año, de 360 millones a 311. Vamos a esperar las previsiones que manda España a Bruselas e iremos viendo.

Le reprochan fiar demasiado el crecimiento gallego al Xacobeo.

En el plan estratégico impactamos unas décimas en el crecimiento económico. Fuimos la segunda comunidad con más incremento turístico en verano y la primera de enero a junio. El turismo aporta un 11% del PIB y el efecto tractor del Xacobeo nos puede sumar alguna décima, lo que genera empleo y mucho consumo, que repercute en el Iva, del que nos quedamos la mitad.

La oposición estrenó líder, Gonzalo Caballero, pero por ahora no se le ve mucho feeling con él.

¡Es que lleva tres mítines! Yo estaba acostumbrado a hablar con el PSOE de empleo o sanidad y aportar datos, pero él viene, pone la ficha y dice lo mismo: que el proyecto está agotado, que hay confrontación con el Gobierno, que llevo mucho aquí y que Sánchez tiene gran compromiso con Alcoa, As Pontes, los 700 millones... Espero que en las siguientes sesiones diga cuál es su propuesta porque no se puede vivir de la renta de las generales de abril. Eso ya pasó y veremos qué ocurre en noviembre. Su sesión de control es un mitin a sus afiliados, pero no se dio cuenta de que allí solo tiene 14.

¿Y el resto de la izquierda?

Hay cinco grupos en la oposición: mixto; dos en GCE, errejonistas y pablistas; BNG y PSOE, si es que es una piña, que no lo sé. Antes iban tres a las autonómicas y ahora van cinco; y si a Galicia no le interesaron tres, no creo que apueste ahora por multiplicar toda esa inestabilidad por cinco.

"Mi lucha por el Ave fue titánica, pero hoy nadie garantiza plazos"

Encauzado el barrio de A Residencia, quedan reivindicaciones pendientes en Lugo como la ronda este, el auditorio, el museo de la romanización...

Mi primera reivindicación en Lugo es que no quede desconectado de la alta velocidad en España. Avanzamos en los últimos años de forma considerable, presentando un proyecto ambicioso y concretando plazos, en los que se electrificaba la vía y luego se hacían las variantes. En 2021 se podría llegar de Lugo a Madrid en tres horas y media. Pero hoy nadie garantiza esos plazos. El barrio de A Residencia es la mayor operación urbana en Lugo en la última década y el Concello no concretó ni propuso allí una sola actuación. El auditorio está acabado, el único construido en Galicia en plena crisis fruto de un compromiso mío con Orozco, y espero que se recepcione en las próximas semanas. Me preocupa también la intermodal, que el ministerio y el Ayuntamiento nos dejen empezar cuanto antes como estamos haciendo en Pontevedra, Santiago, Ourense y Vigo; y ya propusimos un intercambiador y una plaza para el barrio que pierde la estación de buses. Y la siguiente estrategia es conectar Lugo con Sarria por autovía, que se licitará en 2020. En San Fernando asumimos los gastos de conservación de un bien que es del Concello para ayudar... Que me digan qué Administración invirtió tanto en Lugo. Y por último, recordar que para la provincia Alcoa no es un tema menor, ni siquiera para la ciudad.



¿Con el Ave no es optimista?

En Lugo logramos que dos gobiernos, de PP y PSOE, aceptasen un proyecto en un momento complejo, porque en plena recesión y con el país a punto de pedir ser intervenido era difícil llegar a Madrid a pedir un Ave que ni siquiera estaba planificado. Por eso fue muy importante lograr eso, un proyecto y unos plazos, aunque el PSOE ahora no los garantice. Fue una lucha titánica en la que llevo trabajando desde 2009. Lugo va a tener una conexión competitiva con Madrid y no soy pesimista, pero en ningún caso podemos pensar que se va a conseguir en un plazo razonable sin una tutela. Esté el Gobierno que esté en Madrid, yo voy a reivindicarlo, igual que haré con Alcoa, As Pontes, Ence y los 700 millones de deuda.