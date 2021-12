Los quesos lucenses logran 7 de los 11 premios en las Catas de Galicia 2021

Los quesos elaborados en la provincia se llevaron siete de las once medallas en las Catas de Galicia 2021, certamen con el que la Xunta reconoce los mejores quesos y las mejores mieles elaborados en esta comunidad. El conselleiro de Medio Rural, José González, acompañado por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, presidió este viernes la entrega de los premios de la XXIV Cata dos Queixos y de la XX Cata dos Meles.

En su intervención, el titular de Medio Rural señaló que la miel "é o acompañante perfecto do queixo" y subrayó que ambos productos, "tan senlleiros como saborosos", merecen un reconocimiento por el trabajo realizado "a prol da diferenciación, da singularidade e da calidade".

El certamen Catas de Galicia 2021, organizado por la Xunta y los distintos consejos reguladores de la IXP Mel de Galicia y de las cuatro denominaciones queseras de la comunidad –Tetilla, Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa y Cebreiro– contó esta vez con un total de 51 muestras procedentes de 30 queserías y otros 43 registros de 25 productores de miel gallega.

Las queserías lucenses premiadas con la medalla de oro fueron Diqueixa (Monterroso), en la D.O. Arzúa-Ulloa; Fontelas (Vilalba), D.O. San Simón da Costa, y Castelo (Pedrafita), D.O. Cebreiro. También obtuvieron la máxima distinción Artelac (Antas de Ulla), como mejor queso curado de la D.O. Arzúa-Ulloa, y Santo André (Castroverde), como mejor curado de la D.O. Cebreiro.

Don Crisanto (Vilalba) obtuvo la medalla de plata dentro de la D.O. Tetilla, en la que la coruñesa Queinaga se hizo con el oro.

Entre las queserías finalistas destaca el buen papel de Terra de Melide, que consiguió un bronce en la categoría de mejor queso de Tetilla, y una plata en la reservada a quesos de la D.O. Arzúa-Ulloa. En esta última categoría, el bronce fue para Queixería Barral, de Pantiñobre (A Coruña).

Mieles. La clasificación de la XX Cata dos Meles se estableció según las categorías de Meles Multiflorais, Monoflorais y de Bosque.

En la primera de ellas, la medalla de oro fue para Horta das Colmenas, la plata para Manuel Sande y el bronce para O Trobo Mel do Valadouro.

En Monoflorais se impuso O Poder das Flores (Alfoz), la plata fue para Mel o Testeiro y el bronce para Labrega Mel. En Mel de Bosque, hubo una única medalla de oro que fue para Colleiríns.