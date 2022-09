Juan Serrano: "Quero que os galegos coñezan as posibilidades que ofrece esta casa"

RECOÑECE QUE cando lle ofreceron a posibilidade de dirixir a Casa de Galicia en Madrid tiña dúbidas, pero que agora, cando apenas transcorreu un mes desde que asumise este cargo, está totalmente namorado desta institución e o seu contido. O exalcalde de Portomarín Juan Serrano tamén di que desde que chegou ao posto leva xornadas maratonianas de intenso traballo, «pero creo nas posibilidades desta casa e o importante labor que desde ela se pode facer na promoción de Galicia desde o punto de vista cultural, turístico e empresarial».

Acaba de chegar a Madrid para encargarse da dirección da Casa de Galicia, cales son os seus retos á fronte desta institución?

Chego ao posto con moita humildade pero tamén con moitas ganas de traballar co obxectivo de reactivar unha institución cuxa dirección estaba vacante desde o falecemento en febreiro do pasado ano do anterior director, José Ramón Ónega. Creo que a Casa de Galicia é unha institución moi coñecida en Madrid, pero descoñecida en Galicia e o meu primeiro reto é conseguir que os galegos coñezan e utilicen as posibilidades que ofrece esta casa.

Cales son esas posibilidades?

A Casa de Galicia é unha instalación aberta a todos os galegos, que non só ofrece espazos expositivos senón que tamén dispón de lugares de reunión para que as empresas poidan utilizalos. Galicia ten en Madrid unha embaixada perfecta e queremos explotar todas as súas posibilidades para promocionar esta terra desde o punto de vista cultural, turístico e empresarial.

Hai un mes que chegou ao cargo, pero xa fixo chegar á Xunta algunhas demandas para a institución.

A pasada semana tiven unha reunión en Santiago coa secretaria xeral de Presidencia, Beatriz Cuiña, a quen lle trasladei algunhas necesidades para reactivar a institución despois do parón da pandemia e de estar sen director desde hai practicamente ano e medio. Unha das nosas primeiras necesidades é reforzar o cadro de persoal, xa que na actualidade apenas somos cinco traballadores, cando chegou a haber case trinta.

Saíu satisfeito do encontro?

Moito. O actual Goberno de Alfon- Juan Serrano, no seu despacho na Casa de Galicia en Madrid. so Rueda está decidido a seguir apostando pola Casa de Galicia, aínda que tamén quere ver pronto cousas.

E en que están xa traballando?

Nestes primeiros xa mantiven numerosos encontros con directivos e membros de distintas entidades galegas aquí en Madrid, tamén contactamos con empresas para ofrecerlles estas instalacións como punto de reunión e estamos a deseñar tamén a programación dos próximos meses, co fin de introducir novidades tanto no plano cultural como tamén no empresarial.

Algunha idea en concreto?

A través de espazos gastronómicos ou showcookings, queremos potenciar os produtos do selo Galicia Calidade. Creo que a restauración e a gastronomía poden ser unha excelente carta de presentación da nosa terra e desde esta institución debemos saber sacarlle todo o seu potencial.

Como exalcalde de Portomarín, a divulgación do Camiño tamén estará entre as súas prioridades.

Indudablemente, o Camiño é un recurso turístico de primeira orde e, se como alcalde de Portomarín sempre me involucrei na divulgación e promoción do Camiño Francés, agora tócame defender todas as variantes xacobeas que atravesan Galicia. Pero no ámbito do turismo tamén temos o reto de potenciar outras fórmulas, como o de fin de semana, sobre todo agora que coa chegada do Ave Galicia está a só dúas horas e media de Madrid, o que sen dúbida nos abre novas posibilidades.

"Traballo e vivo en Madrid de luns a venres, pero as fins de semana volvo a Portomarín"

ASUMIR a responsabilidade dirixir a Casa de Galicia en Madrid obrigou a Juan Serrano a cambiar a calidade de vida da que se goza en Portomarín polos inconvenientes da gran cidade.

Como leva este cambio de vida?

É un cambio moi importante, que me fixo dubidar se asumir ou non esta responsabilidade. Agora non me arrepinto, a Casa de Galicia ten habilitada unha vivenda da que fago uso e o reto de reactivar a institución é ilusionante.

Como é o seu día a día?

Traballo e vivo en Madrid de luns a venres, con xornadas ás veces maratonianas, pero todas as fins de semana regreso a Portomarín.

Como é substituír unha persoa da categoría humana e intelectual que tiña José Ramón Ónega?

Dá algo de vertixe, pero sen dúbida é toda unha honra e, desde logo, espero estar á altura.

Como é o edificio?

É un palacete dos anos vinte, situado nun lugar privilexiado moi preto do Paseo do Prado. Pero sobre todo é a casa de todos os galegos, a quen convido a que a coñezan.