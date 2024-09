"Queremos valorar o traballo dos gandeiros por conservar a raza"

ASOPORCEL cumpre 25 anos e, para celebralo, a asociación de recuperación do porco celta fará este venres unha xornada de degustación, ás 19.30, no claustro da catedral de Lugo. Iván Rodríguez Paz, o director técnico da entidade, valora a traxectoria destes anos, dende que un grupo de gandeiros tomou a iniciativa para que esta raza autóctona galega non se perdese.

Como se valora este cuarto de século?

Hai moito traballo detrás, sobre todo por parte dos gandeiros, que son o piar dun proxecto que comezou no 1999 pola súa iniciativa, con momentos bos e malos, pero sempre aumentando os censos.

A raza estaba nunha situación moi crítica naquel momento. Como se encontra agora?

Estaba a piques de desaparecer, e foron eles os que tiveron a iniciativa de buscar exemplares en toda Galicia. Iso foi o comezo, e con este aniversario queremos poñer en valor ese esforzo. A raza segue sendo a única raza porcina autóctona galega en perigo de extinción. Aínda estamos lonxe de deixar esa situación, pero tamén de como comezamos. Agora valóranse máis estas carnes. Estamos facendo un intenso traballo de promoción. Coas ferramentas que temos e os proxectos a desenvolver nos seguintes anos vai haber un crecemento exponencial da raza.

E a asociación, en que fase está?

Practicamente dámoslle ao gandeiro toda a cobertura que precisa. Temos un programa sanitario propio, que levan a cabo os mesmos técnicos da asociación. Ultimamente nos recoñeceron como entidade de asesoramento para tramitar as axudas da PAC, que non se tramitaban no noso sector. Logramos, ca colaboración da Consellería de Medio Rural, que se reorganizasen as axudas de incorporación ao sector, o que fixo que se incorporasen máis mozos. Todo isto vai marcar o futuro da raza.

Como se sitúa a provincia de Lugo a nivel de granxas?

Dun total das 150 que hai en Galicia, o 45% están en Lugo. O censo de animal en total está cerca dos 5.000 no libro xenealóxico da raza.

Que fitos destacaría nestes anos de traxectoria?

Conseguir o selo 100% Raza Autóctona foi moi importante. De feito, fomos a primeira raza porcina de España á que o Ministerio lle autorizou ese distintivo, no ano 2017. Dende o ano pasado, ademais, a esta marca sumouse o selo de Galicia Calidade, sobre todo para mercados fóra do país. Porén, o primeiro fito foi a iniciativa que tiveron os gandeiros no ano 1999, de reunir a forza do sector. Despois, cómpre destacar o pulo que se lle deu no 2016, sumando servizos que lle dan unha infraestrutura ao gandeiro.

Que proxectos ten en marcha a asociación?

O primeiro deles é deseñar un código QR que lle permita ao consumidor garantir toda a trazabilidade do produto, que estamos desenvolvendo co Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural de Lugo (Ibader). Xeolocalizamos os animais para ver o que pastorean, o que descansan, para ter toda esa información dispoñible. Tamén nos concederon unha axuda como grupo operativo supraautonómico, con razas autóctonas doutras comunidades, como o chato murciano e o negro canario, para ter o xenotipo propio da raza que nos permita discernir unhas liñas óptimas para a reprodución e para a produción. Isto, unido á liña que estabamos desenvolvendo con Agacal, para tomar medidas produtivas e reprodutivas, vainos axudar a definir mellor a raza, para que o sector se profesionalice. Ademais, en colaboración coa Deputación de Lugo e coa Universidade de Santiago estamos traballando na creación dunha granxa que nos permita seleccionar reprodutores. É un paquete moi grande, que nos vai permitir dar un empuxón definitivo.

Estes animais fan unha roza natural, preveñen os incendios e axudan á conservación de pradeiras



Ademais, estanse incorporando novos gandeiros.

Si, estanse incorporando gandeiros con granxas cun volume de entre 200 e 400 animais, tendo nesta a actividade principal, cousa que antes era impensable. A reorganización das axudas de incorporación coa Consellería de Medio Rural, que non estaban adaptadas á realidade do sector, foi fundamental. Iso facilitou que moita xente dese o paso.

E na provincia, hai novas incorporacións?

Unha gandeira no Corgo, outro no Incio e outro no Valadouro. Son proxectos que teñen no porco celta a primeira actividade, iniciativas moi interesantes.

Falamos tamén de granxas en extensivo, que implican unha xestión forestal e un coidado do territorio.

Si, pois xa partimos de que o animal non se adapta á súa cría de maneira intensiva. De feito, temos montes veciñais que están usando os animais como rozadores naturais, como o monte veciñal de O Carballo, en Friol, ou a Fundación Terreo, en Ribeira de Piquín. Os animais fan esa roza natural, preveñen incendios, e axudan a implementar pradeiras naturais que se poidan combinar con outras especies. Talvez o porco sexa a especie que máis roza. Teño visto auténticas obras de enxeñaría feitas por estes animais. Ademais, as aldeas modelo tamén apostaron polo porco celta, en Moreda do Courel e, proximamente, en Quiroga.

E este venres, todo isto pasará á mesa, á degustación.

Hai un dito que semella unha loucura, pero que di que a mellor forma de conservar unha raza é coméndoa. Se o mercado o demanda, se os consumidores o demandan, a raza consérvase. Hoxe, ademais, temos xa produtos excepcionais, e consumidores que apostan pola proximidade, por todo o que hai detrás.