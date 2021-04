Quejas por la sucesión de baches en la A-6 a su paso por la provincia de Lugo

Las quejas vecinales se acumulan para lamentar el estado del firme de la Autovía del Noroeste (A-6) a su paso por la comarca de A Montaña. Los usuarios de la vía llevan un tiempo reivindicando mejoras en esta zona, sobre todo en el tramo que discurre entre las salidas de Baleira y Becerreá, principalmente en la calzada en sentido Madrid.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) lleva dos meses acometiendo obras de mejora en la zona, pero los vecinos ponen en duda su efectividad. "Necesítase unha actuación maior, porque con reparar as fochas non é suficiente", denuncia Claudio Vázquez, coordinador del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Becerreá, que asegura que existe un malestar generalizado en los usuarios de la vía. Por el momento, el Mitma todavía no ha concretado las actuaciones que está llevando a cabo o las que se planea en un futuro.

Vázquez indica que, si bien desde que la vía se inauguró hace ya casi 20 años los problemas en la zona fueron recurrentes, "dende hai seis o seu estado é dun grande deterioro", indica. Al parecer, entre las salidas de los dos municipios de la comarca de A Montaña, los conductores se ven obligados a cambiar de carril en función del estado del vial. En este momento el carril de la derecha que corresponde a este tramo está cortado al tráfico debido a las obras que se están efectuando. Las mejoras se están realizando en zona de tres carriles, por lo que en todo momento, de Lugo a Pedrafita, dos están abiertos. En el sentido de Madrid a Lugo, el estado del vial es considerablemente mejor.

Transportistas aseguran que se ven obligados a circular por el medio, con el riesgo de ser sancionados, para preservar la seguridad

TRANSPORTISTAS. José Fernández Fernández, presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales (Tradime), con sede en Lugo, también critica desde la entidad que lidera el estado de la A-6. "É a vía de acceso e de saída de Galicia, e presenta un deterioro moi grande. Nalgún lugar afúndese, noutro está cuarteada; non parece que sexa unha autovía", lamenta Fernández, que indica que esta situación de "abandono e precariedade" ha sido puesta de relieve desde hace un tiempo por su colectivo para reivindicar mejoras "que non chegaron, o que provoca que o deterioro avance", comenta.

Fernández también sitúa en la zona de A Montaña el tramo más perjudicado, especialmente en las subidas de Becerreá y Pedrafita. "As fochancas do carril dereito da autovía obrígannos a circular polo carril do centro. Facémolo nalgunha ocasión, inda a costa de sermos sancionados, para manter a seguridade vial, pois o estado do carril dereito podería provocar que rebentase un neumático, ou que se perdese o control do vehículo, co conseguinte risco que iso podería ter para a circulación, dado que falamos de vehículos de máis de 40 toneladas", indica.

El estado de otros puntos de la Autovía del Noroeste en la provincia ya fue criticado en anteriores ocasiones. El Mitma realizó trabajos de rehabilitación en tramos del municipio de Outeiro de Rei en dirección a Rábade, en la calzada en sentido A Coruña, y en Guitiriz, en la calzada en sentido Madrid.