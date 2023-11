La N-540 en Guntín suma el cuarto herido en dos semanas

Las curvas de la N-540 a la salida de Guntín en dirección a Lugo hace tiempo que son un punto negro y eso lo saben bien vecinos y usuarios habituales de la vía, pero la larga lista de siniestros que este tramo -alrededor del kilómetro 16,800- acumula desde que llegaron las lluvias lo ha convertido ya en una trampa que indigna a los que conocen esta realidad y deben convivir con ella.

Este jueves, dicho trayecto convertido en ratonera sumaba un herido más a la nómina de víctimas, el cuarto en poco más de 15 días, si bien los accidentes de circulación sin lesionados se suceden día sí y día también, incluso varios en una misma jornada. Así ocurrió el pasado sábado, cuando dos vehículos sufrieron sendos incidentes en un breve espacio de tiempo.

En el suceso más reciente resultó herida, en principio de carácter leve, una vecina de Guntín que se dirigía a la localidad para dejar a su bebé en la guardería. Cuando bajaba hacia el núcleo, a eso de las 8.45 horas, un furgón que se dirigía a Lugo y trataba de encarar la subida por el carril de aceleración, se salió de la calzada e impactó frontolateralmente con el turismo en el que viajaban ella y su pequeño, que aunque fue trasladado al Hula junto a su progenitora, a priori no presentaba lesiones.

"Menos mal que ían nun coche grande, senón poderiamos estar falando dunha traxedia", indicaba la alcaldesa de Guntín, María José Gómez, quien ya solicitó una relación de los accidentes ocurridos en este punto a Tráfico y ya le había manifestado su preocupación a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando esta visitó el municipio el 25 de octubre.

Así mismo, avanzó que llevará al Senado esta situación para solicitar, junto a sus compañeros del PP lucense en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro y Juan Serrano, "a actuación inmediata do Executivo, porque non queremos ter que lamentar un mal maior". De esta petición se harán eco también Francisco Conde, Jaime de Olano y Cristina Abades en el Congreso.

Y es que, tal y como esgrimió la regidora guntinesa, el origen de tantos siniestros puede estar en el propio firme de la calzada, por eso piden que el Ministerio de Transportes tome cartas en el asunto y renueve el tramo. Por el momento se han instalado dos señales de precaución por obras y de limitación de velocidad a 60, aunque para Gómez "non é suficiente". "O problema non é a velocidade; os que soben cara a Lugo non poden controlar o coche porque se bota da estrada e moitos caen polo terraplén. Así están as árbores, peladas polos golpes que levan parados", agregó. Para muestra, las marcas que dejan los vehículos al llegar al arcén, donde ni siquiera existe una valla quitamiedos que evite despeñarse por el desnivel.

"Isto non é de hoxe, esta estrada leva moito tempo con deficiencias e desde que hai 20 días comezou a chover, pola mañá e pola tarde hai accidentes. E sempre son no mesmo punto", lamentaba Jesús Rodríguez, propietario de Casa Fidalgo y pariente próximo de la mujer herida ayer, quien se unió a las reiteradas peticiones de arreglo para este tramo.

UNA CARRETERA OLVIDADA. Sin autovía, la N-540 es la que absorbe buena parte del tráfico entre Lugo y Ourense, pero su estado habla más de una carretera olvidada. Los baches, la mala visibilidad, las peligrosas curvas y el propio firme complican la circulación, que se agrava en la zona sur de la provincia lucense.