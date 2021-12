El puente se despide de blanco en zonas altas de Lugo y Ourense

Meteogalicia anunciaba que la jornada de este miércoles continuaría marcada por la inestabilidad atmosférica, y la previsión se ha confirmado con nieve en las montañas de Lugo y Ourense, precipitaciones "localmente fuertes" y un notable descenso de las temperaturas. Al mismo tiempo, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activó la alerta naranja por temporal costero en todo el litoral gallego por olas de hasta ocho metros. El aviso de nivel naranja se mantiene para este jueves, cuando sí desaparece la alerta por nieve.

Este miércoles, con la cota entre los 800 y los 1.100 metros, sí que estuvo muy presente. Por ello, la Diputación de Lugo desplegó 44 operarios y 29 máquinas y vehículos para paliar los efectos de las nevadas de la borrasca Barra en la red viaria provincial, un dispositivo que trabaja en unas 70 carreteras que discurren por doce municipios de la Montaña y de la zona sur.

Los equipos facilitaron la circulación y garantizaron la seguridad despejando las carreteras de nieve y hielo, un trabajo que comenzó en la madrugada del martes al miércoles y continuó durante la mañana. Los municipios afectados son Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil y Samos. En las vías de estos municipios, añade la Diputación, se circula "con dificultad".

[ Nieve en A Fonsagrada este miércoles ]

De hecho, en la tarde de este miércoles la Dirección General de Tráfico (DGT) mantenía dos vías lucenses en la lista de las "afectadas" por la nieve y el hielo: la LU-633 en Pedrafita do Cebreiro —en la que está prohibida la circulación de camiones y vehículos articulados— y la A-6 a su paso por el mismo municipio, "transitable con precaución".

Además, la carretera de O Carballal (O Courel) a A Pobra do Brollón estuvo unas horas cortada debido a un desprendimiento de tierra. A media tarde ya estaba abierta de nuevo.



En imágenes ► La nieve llega a la provincia de Lugo



En lo que respecta a Ourense, las nevadas se han dejado notar especialmente en zonas como A Gudiña, O Barco y A Veiga.

El temporal de nieve afecta en España a más de 60 carreteras y puertos, de los que 12 están cortados al tráfico en Asturias, Aragón, Castilla y León, Navarra y La Rioja, mientras que es obligatorio el uso de cadenas en otras cuarenta vías.

¿Y EL JUEVES? En este punto, tras un largo puente, las previsiones de Meteogalicia anuncian que este jueves un frente cálido afectará a la comunidad desde las primeras horas de la mañana, dejando cielos cubiertos y lluvias débiles. Sin embargo, hacia la noche llegará un frente frío que ya provocará precipitaciones más intensas.

En lo que respecta a las temperaturas, habrá un ascenso, más acusado en los valores máximos. Así, en las principales ciudades las mínimas se moverán entre los 7 grados de Lugo y los 12 de Vigo. Las máximas, mientras, alcanzarán los 15 en Ourense y se quedarán en los 12 en la capital lucense.

El viento soplará de componente oeste con intervalos fuertes a lo largo del día en el litoral y zonas altas del interior.

Se mantiene la alerta naranja en todo el litoral gallego, con una situación "complicada" por mar de fondo y olas de más de 5 metros.

Neve nas montañas de #Lugo❄️#Ourense#Galicia nos vindeiros días🧐

Xoves: Chuvia máis persistente🌧️Temp en📈

Venres:🌧️pola mañá🌦️menos probables na tarde⛅️

Fin de semana? Situación máis estable en xeral.

No mar🌊

Xoves e venres🟠🟡Ondas entre 4 e 6 metros. pic.twitter.com/xJlMYkEv3t — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) December 8, 2021

Más de 200 rayos en unas horas, uno en Alvedro

Galicia ha registrado más de 200 rayos en las últimas horas, uno de los cuales ha impactado en el ILS del aeropuerto de Alvedro. Otro ha afectado al tejado de una casa de Rianxo, donde ha dañado la instalación eléctrica y la fachada.



De acuerdo con la información de MeteoGalicia, en la jornada del martes cayeron 34 rayos y en la del miércoles ya se habían superado los 200 al mediodía.



Aeropuerto herculino

En el caso del aeropuerto de A Coruña, el impacto del rayo hará que el ILS esté al menos tres días inoperativo.