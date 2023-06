Galicia vive un momento de grandes ajustes en el ámbito político e institucional, una "revolución" que llega también a la Diputación de Lugo, donde los próximos cuatro años tendrán capacidad decisoria en el grupo socialista alcaldes con notable peso político y concejales como el lucense Miguel Fernández, un fiel escudero de Lara Méndez.

José Tomé revalidará, si no hay sorpresas, la presidencia de la entidad, pese a los movimientos soterrados que hubo en algunos sectores del partido para buscarle un sustituto. El momento electoral no permite correr riesgos que pongan en jaque al PSOE, del que él es secretario provincial. A su favor cuenta también la aplastante mayoría absoluta que logró en Monforte y que, según sus palabras, cumplió los objetivos fundamentales en la provincia, que no eran otros que conservar la capital lucense y la Diputación.

Tras estos logros, afrontará la nueva etapa rodeado de alcaldes y a su lado mantendrá también a políticos que estuvieron los últimos cuatro años en el núcleo duro de su gobierno.

El PSOE apuesta por cambiar la mitad de su equipo en la Diputación y entre los elevados a la condición de diputados habría algunos críticos, pero aún así dispuestos a remar con el presidente.

Fran Cajoto, de Foz; Mayra García, de Trabada; Xosé María Arias, de Castroverde, y el edil Iván Castro, de Paradela, figurarían entre los más próximos a ese sector, que en algunos casos se identifica con el besteirismo. En ese grupo estaría también el concejal por Lugo Miguel Fernández.

En la lista de los futuros diputados provinciales del PSOE, cerrada el martes, también figuran personas que trabajaron estrechamente con Tomé en el actual mandato, como el lancarés Pablo Rivera o la que ahora pasará a ser alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto.

Del grupo provincial de los socialistas formarán parte asimismo Carlos López, alcalde de A Fonsagrada, y Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz.

No repiten regidores con gran respaldo en las urnas, como José Luis Raposo, de Pedrafita, o Roberto Fernández, de Ribeira de Piquín, además de María Loureiro, que el 28-M "pinchó" en Viveiro.

El grupo se renueva y hay algunos desafíos para los nuevos diputados, que compatibilizarán sus responsabilidades municipales con las provinciales.

Los socialistas tienen un representante por el partido judicial de Monforte, que será Jose Tomé; y otro por el de A Fonsagrada, que pasará a ser el alcalde de esa villa, en sustitución del regidor de Ribeira de Piquín. Por el de Mondoñedo revalidaron el 28-M dos diputados, que serán Mayra García y Fran Cajoto, mientras que por Chantada la representante será García Porto y por Vilalba, Marisol Morandeira.

Otra de las novedades entre los diputados socialistas es la presencia del ya citado Iván Castro, que estuvo a punto de dar la sorpresa ante el alcalde más veterano de la provicia, José Manuel Mato.

En tanto, por la capital entra Miguel Fernández, persona de la máxima confianza de Lara Méndez, que sustituirá en la Diputación a Ana González Abelleira, también próxima a la regidora.

Todo apunta a que Fernández seguirá al frente en la capital de Medio Rural y Medio Ambiente. Pero el gobierno de Lugo ya dejó claro que espera más de la Diputación, sobre todo inversiones, por lo que podría exigir que el edil lucense tenga también más peso en el gobierno de la Diputación.

Efrén Castro e Iria Castro, apuestas probables en el BNG

El BNG, con tres diputados provinciales que son esenciales para la renovación del gobierno de coalición de la Diputación, también preparan cambios en su equipo en la institución provincial.

Los nacionalistas están convocando asambleas locales para cerrar los acuerdos sobre su representación en la Diputación, pero ya se da por hecho que Maite Ferreiro dejará la institución y que, en cambio, seguirá Efrén Castro, de Sarria.

El Bloque tiene tres representantes, dos por el partido judicial de Lugo y uno por A Mariña y la apuesta en Lugo podría pasar porque Maite Ferreiro, que ha sido vicepresidenta los últimos cuatro años, sea sustituida por Iria Castro, joven concejala de Castroverde.

Castro, vinculada al mundo de la cultura tradicional, trabaja también en otros ámbitos culturales, ya que es traductora e intérprete, campos en los que ejerce como autónoma.

Iria Castro sería la llamada a sustituir a Maite Ferreiro, que casualmente también es de Castroverde, debido a que esta tendrá que reforzar su trabajo en Lugo para afrontar retos como el de abrir y llenar de contenido el nuevo auditorio de la capital.

En tanto, en A Mariña los nacionalistas siguen sin elegir a su diputado provincial. Durante los últimos cuatro años, la representante de ese territorio fue la ribadende Mónica Freire, pero el Bloque baraja cambios dado los malos resultados cosechados por la formación en Ribadeo el 28- M. En el partido dicen que hay varias opciones y que la decisión se cerrará en una semana.

El PP se da tiempo para decidir

El PP es el partido con más representantes en la Diputación, 12, y trabaja en la conformación de su grupo provincial. Con todo, la formación ha dado prioridad a la conformación de las listas al Congreso y al Senado y no prevé cerrar al menos hasta la próxima semana su grupo provincial.

PISAR CALLOS. El proceso para elegir a los diputados tendrá que ser muy negociado, para intentar buscar consensos. Esa idea coge más fuerza si cabe por el hecho de que hay alcaldes que se han mostrado molestos con que se anunciara que el representante por la capital será Antonio Ameijide.

Siempre ha habido un diputado por Lugo, pero que se anunciara sin contar con el resto de concellos levantó algunas ampollas.