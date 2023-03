El PSOE de Lugo dio este viernes un paso de gigante de cara al 28 de mayo presentando 62 alcaldables, "os mellores candidatos" para apuntalar la presencia socialista en los bastiones que ya tiene en su haber en la provincia. Así, y tal y como señaló el secretario xeral del partido en Lugo, José Tomé Roca, en el hotel Torre de Núñez, el objetivo será "consolidar as alcaldías que temos, gañar outras novas e manter a Deputación".

A excepción de los municipios de Carballedo, Friol, Muras, Paradela y Xove, en cuyas candidaturas continúan trabajando para sacarlas adelante en los próximos días, el PSOE validó la inmensa mayoría de sus cabezas de lista, apostando por caras nuevas de cara la próxima cita en las urnas en un 30% de los concellos. Es el caso de Burela, cuyo actual regidor, Alfredo Llano, anunció que no optará a la reelección y deja su puesto en manos de Carmela López; Palas de Rei, con Ana Corredoira; Monterroso, donde apuestan por recuperar a un histórico de la política, Antonio Gato; Castro de Rei, con Alba Sinde; Cervo, con María Luján; Cospeito, donde concurren con Daniel Irimia; Portomarín, con Marcos Arias; Samos, donde la inesperada marcha de Julio Gallego dejó el sitio libre para su segundo, Antonio García Jurjo; o Pantón, con Roberto Prado.

También se esperan estrenos en Chantada, Riotorto, O Páramo, Baleira, Becerreá y Sarria, concello donde coge fuerza el nombre de Benjamín Escontrela —edil de Galicia Sempre con el que gobernó Camiña Sarria— para liderar.

Sumar nuevas alcaldías

Para Tomé, la carrera hacia el 28 de mayo arranca con un "bo punto de partida", dijo, en referencia a las 27 alcaldías que tiene el PSOE en Lugo y a los cuatro equipos de gobierno de los que forma parte. Son "31 concellos que aglutinan á maioría social da provincia, ao representar o 65% da poboación, ademais de gobernar na Deputación", subrayó el líder de los socialistas lucenses antes de avanzar que "somos moitos e seremos máis". Tomé augura así que "estamos en boas condicións" de renovar los actuales bastones de mando y de alcanzar otros que se escaparon por "un puñado de votos" en 2019, como Antas de Ulla, con la candidatura de Pilar García Porto; Taboada, de la mano de Roi Rigueira; o Abadín, con Pablo Díaz a la cabeza.

El líder del PSOE en la provincia no pasó la oportunidad de destacar que su formación "é a única que ten un proxecto para cada concello e un proxecto global para a provincia, centrado nas persoas, na defensa dos servizos públicos, na promoción da economía e na defensa do rural". En frente a estos valores, señaló, "temos un PP roto e sen ideas, que intenta vivir das aparencias pero é un cascarón oco". Habló en este caso del congreso de los populares, del cual "saíron divididos", aseveró Tomé, "elixiron presidenta, pero tardaron dúas semanas en elixir executiva e, ao cabo dun mes, Feijóo obrigou a Candia a nomear a Balseiro voceiro e coordinador provincial".

Tomé también esgrimió que la elección de Elena Candia, de Mondoñedo, para presentarse en Lugo significa que "están sen ideas", además de recordar que "practican o transfuguismo e compran vontades", en referencia a la marcha de Julio Gallego para apoyar a su hijo, candidato por el PP.

Presumen de ser los que presentan más mujeres a las alcaldías, unas 20

Además de sacar pecho por la valía de sus candidatos, el PSOE lucense presumió en su comité provincial de ser la formación política que presenta para estas elecciones un mayor número de mujeres como cabezas de lista. Son cerca de una veintena —la otra formación que ya tiene anunciados todos sus candidatos es el PP, con 13 mujeres—. Esa cifra podría variar, a la espera de que se desvele la totalidad de los nombres con los que el partido preve concurrir en los 67 municipios, algo que, aseguraron, harán progresivamente a lo largo de los próximos días.

En la relación de alcaldables socialistas en clave femenina destacan mujeres que gobiernan ya como Lara Méndez en Lugo, Elba Veleiro en Vilalba, Mayra García Bermúdez en Trabada o Marisol Morandeira en Guitiriz, municipio que comenzó a regir hace cuatro años después de que otra mujer, Regina Polín, gobernase varias legislaturas y optase en 2019 por dar un paso al lado.

No menos importantes son las que encabezan la oposición en sus respectivos ayuntamientos o se inician en estos comicios. Así, concurren Rocío López por Lourenzá, Laura Celeiro por O Incio, Carmen Veiga por Barreiros, Susana Ferreiro por Begonte, Carmen Macía por Bóveda, Esperanza González por Mondoñedo o Carmen Acacio por Outeiro de Rei, además de las ya mencionadas de Burela, Antas, Palas, Castro de Rei, Viveiro, Trabada, Ribadeo o Cervo.

De esta manera, José Tomé clamó que "saímos a gañar as eleccións" con unas candidaturas que son "o resultado do traballo día a día da nosa militancia" y "unha radiografía do que representa hoxe o PSdeG na provincia de Lugo".

La candidata más joven tiene 22 años

José Tomé destacó en su intervención el "dinamismo" y la "capacidade de ilusionar" que dieron como fruto contar con personas muy jóvenes entre sus alcaldables, unos que se estrenan y otros que repiten, y todos ellos, apuntó el líder socialista, "cunha alta cualificación e gran proxección".

Estrenos

La tendencia por fichar a savia nueva no es ajena a otros partidos. En el PSOE cuentan, como alcaldables jóvenes que se estrenan, con Alba Sinde, estudiante de Ciencias Políticas de 22 años, que se presenta por Castro de Rei; Daniel Irimia, investigador y poeta de 28 años que concurre por Cospeito; y Ana Corredoira, bióloga y responsable de una ganadería de producción ecológica de 32 años que va por Palas de Rei.

Repetidores

También jóvenes, pero ya con experiencia al frente de una lista e incluso como alcaldes, están Marta Rey en Ribadeo, Roi Rigueira en Taboada, Mayra García Bermúdez en Trabada, María Loureiro en Viveiro y Fran Cajoto en Foz