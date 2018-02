El PSOE de Palas deja de ir a plenos hasta que se aclare si el alcalde está habilitado

El PSOE de Palas de Rei, en la oposición, anunció ayer su decisión de no asistir a ningún pleno municipal hasta que se aclare la situación en la que se encuentran el alcalde y los demás concejales condenados por el caso de la secretaria Celia González. El portavoz de los socialistas, Horacio Rouco, indicó que «sentimos tomar esta decisión», pero que les parece una actitud «de respecto cara os veciños» no acudir a las sesiones hasta que no se aclare si las decisiones que allí se tomen «son ou non son legais».

Rouco explicó que, según los informes de la secretaria, los acuerdos plenarios son nulos desde el mismo momento en el que existe una sentencia que condena a Pablo Taboada a nueve años de inhabilitación para cargo electo por un delito de prevaricación. Es por ello que los socialistas ya no asistieron al pleno ordinario celebrado ayer.

La situación política en la que se encuentra el Ayuntamiento de Palas resulta tan extraordinaria que se da el caso de que, ante la actual situación de baja laboral de la secretaria interventora, Celia González Vázquez, ejerce como secretario accidental el funcionario Carlos Ouro, quien también está condenado a doce meses de prisión por este mismo caso.

PABLO TABOADA. Por su parte, el alcalde palense, Pablo Taboada, se mantiene firme en su convicción de que no debe dimitir mientras que la sentencia, que lo condena a él, a cuatro de sus concejales y a tres funcionarios por prevaricar y hostigar a la secretaria, no sea firme, «xa que está recurrida».

El regidor de Palas de Rei también cuestiona los informes de la interventora, «por ser parte interesada no conflito», y justifica la convocatoria de plenos «na necesidade de seguir mantendo a actividade do Concello».

En cuanto a la decisión de los socialistas de no asistir a los plenos, Taboada consideró que su actitud demuestra su nulo interés «por traballar polos problemas reais dos veciños». «Parecen máis preocupados pola secretaria e por buscar candidato para as próximas municipais que por traballar para o Concello», criticó.

El regidor palense también destacó algunos de los puntos aprobados en el pleno de ayer, como la adhesión del Ayuntamiento a la iniciativa Concellos Doing Business Galicia, con la que se pretende incentivar la implantación de nuevas empresas en el municipio.