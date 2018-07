El PSOE corgués dice que las piscinas se abrieron sin autorización sanitaria

El PSOE de O Corgo asegura que las recién estrenadas piscinas del municipio, ubicadas en la playa fluvial del río Chamoso, se abrieron sin realizarse una inspección previa por parte de la Consellería de Sanidade y sin contar con autorización sanitaria de funcionamiento.

El portavoz socialista, Javier Cerqueiro, precisó que el alcalde, el popular José Antonio Ferreiro, antes de la inauguración unicamente aportó una declaración de responsabilidad hecha por él mismo, documento que desde el PSOE consideran insuficiente. "Unha declaración xurada do dirixente local non serve para garantir a seguridade do servizo e dos usuarios, que son a nosa máxima preocupación", señaló.

Cerqueiro precisó que en el propio proyecto de costrucción del recinto del año 2012 aparece explícito que "unha vez finalizadas as obras e antes da súa posta en funcionamento o rexedor tiña obligación de comunicalo á Xunta para que procedese a realizar unha visita de inspección previa á autorización sanitaria de funcionamento. Requisito que non se cumpriu", añadió.

Desde el PSOE aseguraron que "esta actitude é novamente foito da improvisación e a falla de xestión deste goberno", por lo que instaron a la Consellería de Sanidade a llevar a cabo la pertinente inspección "o máis urxentemente posible" para garantizar la seguridad del servicio.

El socialista volvió a incidir además en la necesidad de reforzar la seguridad en el recinto, después de alertar de deficiencias en la zona de los toboganes, así como solicitar un sistema más alto y visible para separa físicamente el vaso destinado a los más pequeños del de más profundidad.

RESPUESTA. El alcalde corgués, por su parte salió al paso de estas críticas al asegurar que el permiso solicitado no era necesario para inaugurar el recinto. "Cumprimos coas nosas obrigas e coa lei", defendió. Ferreiro señaló que todo el proyecto de construcción de las piscinas fue supervisado y avalado en todo momento por la Consellería de Sanidad, por lo que aseguró no necesitar un nuevo informe previo para abrirlas. "Os días previos á inauguración fixéronse todas as comprobacións pertinentes e as instalacións cumpren cos requisitos establecidos na normativa vixente", añadió.

El dirigente local defendió además que "as piscinas do concello do Corgo son totalmente seguras para os usuarios" y recordó que la próxima semana está prevista una visita de técnicos de la Xunta de Galicia especializados en materia de seguridad para supervisar el complejo lúdico. "Estes expertos indicarán as actuacións ou modificacións, se é que son precisas, que se deben realizar e así o faremos", dijo.

El popular José Antonio Ferreiro recordó también que las piscinas se crearon con el objetivo principal de dinamizar social y turísticamente el municipio corgués y añadió que se pusieron en marcha con el objetivo de satisfacer las demandas de los vecinos.