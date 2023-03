El PSOE apura la elección de sus alcaldables frente a un PP ya listo

El panorama a nivel provincial de cara a las elecciones de mayo se presenta llano para el PP, quien a tres meses de los comicios ya tiene a todos sus candidatos presentados para iniciar así una carrera sin prisas, pero tampoco sin pausa.

En frente, el tiempo apremia en el PSOE, donde se apuran los días antes del cierre del plazo oficial para presentar a los alcaldables con los que concurrirán en los 67 municipios de Lugo. Por el momento, el partido solo hizo oficial el nombramiento de 14 candidatos, de los cuales la mitad son ya alcaldes, y si nada se tuerce se espera que otros 18 regidores socialistas traten de revalidar sus bastones de mando -entre ellos pesos pesados de la provincia como José Tomé en Monforte, quien en octubre ya adelantaba su intención-. Aún así hay excepciones como la de Julio Gallego en Samos, quien anunció su baja en el PSOE y su intención de apoyar a su hijo, Miguel Gallego, nuevo líder del PP samonense, o la de Alfredo Llano en Burela, que hizo pública su retirada para ser sustituido por Carmela López.

Por el momento, desde el seno de las filas socialistas recuerdan que se encuentran dentro de los tiempos estipulados y pese a que el límite del plazo interno estaba fijado para el 28 de febrero y se amplió hasta el día 10, adelantan que "a maioría dos candidatos están pechados e estarán todos antes de finalizar o prazo oficial".

Asimismo, en el BNG se han afanado en desvelar los nombres que encabezarán sus listas en los municipios en los que no gobiernan, aunque de momento la nómina se mantiene en doce. No se esperan sorpresas en Barreiros, Muras y A Pobra do Brollón, ayuntamientos que dirige junto al de Ribadeo, cuyo alcalde, Fernando Suárez Barcia, no se presentará de nuevo. En su lugar va Pablo Vizoso.

Independientes

En aguas de independientes las cosas no están ni más claras ni menos movidas a excepción de Rábade, donde Francisco Fernández Montes mantiene la alcaldía desde 1999 bajo las siglas IR aunque de momento no se pronunció sobre su posible renovación al frente de las listas. Y en Monterroso, la regidora, Rocío Seijas (IxM), no ha avanzado aún por qué lista concurrirá, aunque la elección de Eloy Pérez por el PP vino a desmentir los rumores que apuntaban a ella como posible cabeza de los populares en el municipio.

Por su parte, el regidor becerrense y líder de Galicia Sempre, Manuel Martínez, se dejó ver este miércoles por Monterroso en un encuentro "informal" con Xabier Vázquez, del Partido Galego, y otros políticos como Pachi Vázquez, de Espazo Común, o Xosé Mosquera, también de PG, entre otros. Ambos negaron que exista una coalición sobre la mesa, si bien Vázquez aseguró que "nunhas eleccións canto máis se unan as forzas, máis posibilidades hai de éxito, e hai grupos galeguistas cun programa moi semellante". Eso sí, aseguró que "unhas dez ou quince persoas" se encuentran confeccionando una lista para PG.

Encuentro de integrantes del Partido Galego, Galicia Sempre y otras formaciones en Monterroso. EP

La intención de Martínez vuelve a ser conformar una coalición de partidos "independentes ou non independentes" de concellos de la comarca de Lugo para intentar obtener un diputado y poder volver así a la Diputación. El alcalde de Becerreá, desde 2019 por Galicia Sempre, y otras personas de su equipo mantienen contactos durante estos días con formaciones y candidatos de distintos municipios para lograr una coalición que ya buscó hace cuatro años.

Ahora la clave podría estar en Sarria, ya que Martínez cree que si ese concello entrase arrastraría a otros como Lugo o Samos. Allí está por ver si Benjamín Escontrela se presenta con el PSOE o sigue en GaS, aunque no sería descabellado que Martínez buscara la coalición con el alcalde, Claudio Garrido, quien ya anunció su concurrencia a las urnas de la mano de Camiña Sarria, con el que mantiene una relación aceptable y que a priori tendrían más tirón electoral.

En Samos podría sumarse el Partido Galego y en Lugo está por ver si va adelante la candidatura de Galicia Sempre, aunque no sería con la alcaldable de 2019, la profesora Carmen González. Una de las opciones sería Agustín Gallego (ex UPyD), que fue en la lista de 2019 y que en los últimos meses tuvo conversaciones tanto con el PP como con el PSOE. Martínez impulsaría una candidatura sí o sí en caso de que hubiera acuerdo para la coalición comarcal.