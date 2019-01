El proyecto Vía Künig espera que los peregrinos lleguen a esta ruta en primavera

Los responsables del Proyecto Vía Künig quieren que el recorrido se llene de peregrinos la próxima primavera. Así lo reconoció el director del mismo, Javier Gómez, que explicó que los integrantes de la iniciativa trabajan en una serie de ideas para publicitar este itinerario alternativo del Camino de Santiago, y que esperan que termine contando con la aprobación de Patrimonio para convertirla en una vía oficial de la ruta jacobea.

"Agora mesmo o noso obxectivo primordial é promocionar a vía, que a xente descubra un camiño precioso como é a Vía Künig. Estamos gravando un vídeo promocional, deseñando un tríptico que sairá publicado en varios idiomas e tamén estamos traballando na que será unha páxina web. Esperamos que na primavera os peregrinos comecen xa a pasar por ela", indicó Javier Gómez.

Este proyecto está formado por siete integrantes -entre los que se encuentran historiadores, guías turísticos o intérpretes- y cuenta con la colaboración de los cinco concellos por los que pasa la ruta, que son As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo y Lugo. "Quería puntualizar que nós non temos que ver coas reclamacións sobre a Vía Künig que fan o colectivo Patrimonio dos Ancares e Val de Torés. Non é que teñamos, nin moito menos, ningún tipo de problemas con estes colectivos, pero son proxectos diferentes. Incluso o trazado do camiño non é o mesmo", afirmó Gómez.

Los integrantes de la iniciativa ya han comenzado el estudio histórico de la vía, han delimitado el trazado el recorrido y esperan que la Xunta reconozca el itinerario. "Presentaremos un informe a Patrimonio no que esperamos que se recoñeza como oficial a Vía Künig, pero isto non é o primordial para nós. O principal é que a xente saiba que existe e poida disfrutar dela", comentó el director.

¿Y qué tiene de interés esta ruta? Gómez lo tiene muy claro: "É un camiño precioso que vai sempre por bosques autóctonos e camiños de terra, con paisaxes impresionantes e onde respirar tranquilidade. Ademais, é sinxelo orográficamente, hai asociacións de sendeirismo e bicicletas que están moi interesadas nel debido á súa natureza. Sería interesante tamén recordar que se trata dun camiño histórico xa que foi vía romana, camiño medieval e camiño real, polo que a riqueza de distintas épocas pode dar lugar a representacións e historias coas que enriquecer a andaina".

El proyecto cuenta con los apoyos de los cinco municipios por los que pasa. "Temos un convenio asinado cos concellos, que ademais deixaron unha partida reservada nos presupostos para apoiar a vía. Ademais, a sorte que temos é que xa hai unha infraestrutura para absorber peregrinos, aínda que se empeza a ter éxito, comezarán a xurdir máis albergues e máis cousas", añadió Gómez.

Alguno de los concellos, como As Nogais, ha empezado a señalizar los lugares por donde transcurre este camino trazado por el monje alemán Herman Künig en el siglo XV.