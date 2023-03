Un proyecto que une el potencial de tres municipios diferenciales

La ruta norte del Camiño de Santiago sigue sumando más seguidores con el paso de los años. Cada vez más peregrinos eligen este trayecto, que desde el año pasado se impulsa a través de un nuevo proyecto denominado De catedral a catedral, en el que los municipios lucenses de Begonte, Friol y Mondoñedo se unen para demostrar su potencial, recursos, patrimonio, belleza paisajística y gastronomía, entre otros aspectos diferenciales.

Los alcaldes de cada localidad, Manuel Otero, de Mondoñedo; José Ángel Santos, de Friol, y José Ulla, de Begonte, se reunieron esta semana en las oficinas de Grupo El Progreso para reforzar los lazos de una iniciativa pionera que se formalizó hace un año con el objetivo de poner en valor lo que les une: una ruta única.

Los alcaldes de Friol, Mondoñedo y Begonte se reunieron en El Progreso para potenciar el proyecto

Este periódico participa en el proyecto con la producción de una serie limitada de manteles individuales con la imagen corporativa de las tres localidades, que se distribuirán en los restaurantes y locales de hostelería a largo de la ruta y en otros puntos de interés turísticos para la promoción del trayecto.

El año pasado, se inició un esfuerzo de divulgación conjunto, coordinando eventos para ayudar a los peregrinos no solo a pasar por los tres municipios con la intención de pernoctar y seguir con el Camiño, sino también para que se empapen de su cultura, sus festivales, su patrimonio, su comida... y que eso les permita, además, quedarse varios días más en Begonte, Friol y Mondoñedo y, por qué no, regresar en un futuro como destino vacacional. En definitiva, una iniciativa para atraer al peregrino y convencerle de que esta particular y especial zona del Camino Norte es un excelente punto de atracción turística.

Una apuesta integral por el interior de Lugo que, además de dar a conocer los tres ayuntamientos, daría, si cabe, más visibilidad al la ruta norte del Camiño.

Esta iniciativa también se ha visto favorecida en los últimos años por el aumento de albergues privados que ha experimentado esta parte de la ruta, lo que ha potenciado la experiencia de los peregrinos.

Ven en el Camino Norte una oportunidad turística que puede impulsar las visitas a los tres municipios

En definitiva, este proyecto aúna el esfuerzo de tres ciudades con el ánimo de dar un paso adelante para posicionarse como destinos de referencia en un Camiño de Santiago que los tres alcaldes ven como una oportunidad de negocio y promoción. Abogan por optimizar su aprovechamiento a través de este proyecto, pero tampoco se cierran a ninguna iniciativa empresarial. Entienden que sus municipios pueden acoger proyectos de cualquier sector y para ello, los regidores ponen sus recursos a disposición de cualquier que desee generar oportunidades.

A través de la web www.catedralacatedral.aptv.es, los interesados pueden empaparse de la iniciativa y consultar los lugares de interés que deseen visitar en cada uno de los tres municipios.

"En la Catedral de Mondoñedo, Patrimonio de la Humanidad, iniciamos un nuevo Camino hasta la catedral de Santiago de Compostela. Un camino de Historia, Naturaleza, Artesanía y Gastronomía por las tierras de Begonte y Friol", reza el programa sobre los 189 kilómetros que forman esta ruta que arranca en Mondoñedo, del que el proyecto señala, además de su imponente catedral basílica de la Asunción, otras actividades como la feria de As San Lucas (la más antigua de Galicia), la Semana Santa o el Mercado Medieval. Además, presume de naturaleza como el área protegida de A Fraga Vella o la Cova do Rei Cintolo.

Por su parte, Begonte ofrece una riqueza patrimonial, natural y gastronómica a los peregrinos en un "rincón por descubrir" en el que se destaca la iglesia de Santiago de Baamonde, con sus rasgos románicos y góticos, y un antiquísimo castaño milenario "que se salvó de convertirse en astillas gracias a la intervención de Víctor Corral".

La ruta sigue en Friol, con sus carballeiras centenarias y áreas recreativas que se bañan en las orillas del río Narla. Un lugar de leyendas, que forma parte de la reserva de la biosfera Terras do Miño y famoso por su gastronomía.