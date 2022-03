La provincia se vuelca con Ucrania: lo imposible es estar de brazos cruzados

Son solo unos pocos de los miles de ciudadanos que han decidido no quedarse quietos y hacer algo para ayudar a los ucranianos, horrorizados por el ataque que está sufriendo ese pueblo. No obstante, su historia sirve para ejemplificar la solidaridad que emerge desde todos los puntos de la provincia de Lugo y Galicia.

Beatriz Irigoyen | Madre de acogida de una niña de Ucrania. Ribadeo

"Si pudiera escoger, creo que Zhanna elegiría estar allí para ver a los suyos"

Beatriz Irigoyen habla serena, pero preocupada, sobre un conflicto que ha sacudido la vida de su familia, una parte de la cual se encuentra en Ucrania, el país de nacimiento de su niña de acogida, Zhanna, que tras varios años viniendo en verano este curso escolar está matriculada en primero de la Eso en el IES Ribadeo Gamallo Fierros. A sus doce años, Zhanna es un niña muy madura que lo quiere saber todo sobre una guerra que no la ha pillado por sorpresa y que no se puede quitar de la cabeza porque los suyos están allí. "Creo que si pudiera cerrar los ojos y escoger, elegiría estar allí para ver a su familia", cuenta Irigoyen.

Esta madre de acogida no oculta que tiene que hacer "mucho trabajo de inteligencia emocional" con la pequeña que, de momento, ha podido hablar todos los días con su familia, que reside en una pequeña zona rural de la región de Chernigov, entre Chernóbyl y Kiev, y próximo a la frontera con Bielorrusia, donde no ha habido bombardeos pero han visto pasar a las tropas rusas.

"Es terrible que esté pasando por algo así", cuenta Irigoyen, que agradece la labor de apoyo que le están prestando desde el centro educativo, donde la niña hace una vida prácticamente normal. "Donde mejor está es con otros niños y teniendo sus rutinas, por lo que acude al instituto, va a clases particulares y el otro día bajó a ver un poco el desfile de Carnaval ", explica Beatriz sobre unas costumbres que hacen que Zhanna pueda sobrellevar el día a día, "aunque quiere estar informada de todo y pregunta si no vemos las noticias. Tiene doce años, pero ha pasado ya mucho, son niños que han nacido casi en guerra", lamenta Irigoyen.

La declaración del alto el fuego por ayuda humanitaria es lo que reclamaba la familia ribadense, convencida de que la única opción para que llegue el apoyo es la apertura de corredores humanitarios. "La familia está a mil kilómetros de la frontera con Polonia y con el país cerrado no llegará la ayuda", se lamenta.

Miguel Garrido y Mayte Pérez | Matrimonio que ayudará a trasladar refugiados a España. Quiroga

"Tenemos una hija y mañana nos puede tocar a nosotros"

Miguel y Mayte, que van a Ucrania desde Quiroga. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

A las 9.45 horas del sábado arrancaron desde Quiroga en dirección a la frontera de Polonia con Ucrania Miguel Garrido y Mayte Pérez. El matrimonio viaja en autocaravana para recoger a refugiados y ayudarlos a desplazarse a España o a cualquier otro país europeo que los acoja y quede de camino.

No van solos. Junto a ellos partieron otras cuatro personas vecinas de Quiroga, entre las que se encuentra un ciudadano ucraniano afincado en la comarca. Además, en Asturias pararon a recoger a otros dos ucranianos, residentes en esa comunidad y que se quedarán en Varsovia, trabajando como voluntarios.

"Tenemos una hija y cuando vimos las imágenes de los niños separándose de sus padres y de toda la gente mayor que sufre pensamos que mañana nos puede tocar a nosotros", indica la pareja. Esa reflexión común sirvió para hacer clic y actuar.

A Miguel, Mayte y el resto de la expedición quiroguesa les esperan 31 horas de viaje hasta los puntos de encuentro con los ucranianos que huyen de la guerra y otras tantas de vuelta. Cuentan con la autocaravana y dos furgonetas (una con remolque) para trasladar todo tipo de material necesario, como comida, medicinas o ropa.

También portan una garrafa de combustible —es posible que durante la noche no encuentren en el camino estaciones de servicio disponibles— y material sanitario como mascarillas o tests de antígenos. Y es que Miguel y Mayte no olvidan que, aunque la guerra le ha quitado mucho protagonismo, la pandemia no ha terminado.

El matrimonio destaca la colaboración de los vecinos tanto a la hora de hacer donaciones como para conseguir los vehículos necesarios. Las redes sociales y WhatsApp han ayudado a tejer una gigantesca telaraña digital de solidaridad que conecta a las asociaciones que cooperan cerca de Ucrania con las personas necesitadas, las que viajan a ayudar y las que echan una mano desde la distancia.

Para atravesar Europa, la expedición quiroguesa hace turnos. En cada vehículo viajan dos personas que conducirán cada dos horas, mientras la otra descansa. Con los refugiados han concertado puntos y horas de encuentro. "Somos conscientes de que quizá alguno encuentre la forma de marcharse de allí antes de que lleguemos y tengamos que traer a alguien con quien no contamos. Es totalmente normal", apunta Miguel Garrido La idea es trasladar a un total diez personas y estar de regreso en Quiroga el próximo jueves, porque tampoco pueden descuidar su día a día. Miguel, por ejemplo, es el propietario de Funeraria Garrido.

Javier León | La comunidad O Couso se ofrece como casa de acogida. Samos

"Sentimos frustración por la guerra y lo mínimo que podemos hacer es acoger"

Casa de acogida en Samos. EP

Ver las imágenes de la guerra de Ucrania supone para los habitantes de la comunidad de O Couso, en Freixo (Samos), "una frustración tremenda", por lo que decidieron ofrecerse como casa de acogida para refugiados. "Estás todo el día luchando por hacer un mundo mejor, de paz, de conciencia, y, de repente, explota una guerra aquí al lado y te sientes con una frustración enorme", asegura Javier León, uno de los fundadores de O Couso, una iniciativa que nació hace ocho años con la vista puesta en poner en marcha una casa de acogida, una escuela de dones y talentos, una ecoaldea y una comunidad.

El proyecto forma parte de la Red Ibérica de Ecoaldeas y la Global Ecovillage Network (GEN), organizaciones que solicitaron colaboración a estas entidades de todo el mundo, especialmente de Europa, con el fin de albergar a refugiados. Por ello, O Couso se ofreció "para hacer todo lo que podamos", aprovechando que cuentan con una casa de acogida". "Es lo mínimo que podemos hacer. Como seres humans y como grupo humanonos deberíamos ayudar unos a otros, no hacernos la guerra", opina.

La vivienda, que rehabilitaron ellos mismos, dispone de entre 30 y 40 plazas y dedicarían, señala, la mitad de ellas a los ucranianos, por lo que contarían con espacio para entre 15 y 20 personas. Por ahora, desconocen si se trasladarán algunos refugiados a Samos. "Estarán organizando y mirando cómo hacer que esas personas lleguen hasta España. Por ahora no se sabe nada sobre las acogidas ni tampoco cuánto va a durar la guerra porque todo es incertidumbre. Pase lo que pase nosotros haremos todo lo posible para echar una mano. En tiempos tan duros como los que vive el pueblo ucraniano lo mínimo que podemos hacer es hacer algo", afirma.

Javier León explica que tiene experiencia en campos de refugiados, pues estuvo en varias ocasiones de voluntario "para hacer lo que pudiera, para ser útil". Ante esta guerra incluso meditó desplazarse hasta Ucrania o Polonia para ayudar, si bien, ante las dificultades para trasladarse a estos países, desde la comunidad de O Couso decidieron dar el espacio que tienen "para que vengan ellos aquí".

Según cuenta, estuvo en Grecia, en la isla de Chíos, con la llegada de los refugiados sirios, y también en otros puntos, como Etiopía o India. "Cuando estuve en Grecia se me rompió el alma completamente, era tremendo atender a los refugiados que venían buscando un mundo mejor y de repente se encontraban hacinados en campos de refugiados", afirma. Estos espacios son "tremendos" y "no es lo ideal" vivir en uno, por lo que en las casas de acogida "estarán mucho mejor".

"Que la gente que pueda venir al menos tenga un mínimo de dignidad, un techo, una comida y un poco de cariño. La dignidad humana no se debería perder en ningún tipo de circunstancia", señala este fundador de O Couso, donde en la actualidad viven entre 10 y 15 personas.

Álex Fresco | Joven que irá a la frontera a recoger a ucranianos. As Pontes

"Ver a xente pasándoo mal conmoveume, non podía quedar quieto"

Álex Fresco, que va de As pontes a Ucrania. EP

Las duras imágenes que tras estallar la guerra vemos desde hace días en los telediarios, con ciudades devastadas o familias enteras huyendo de su país, conmovieron al pontés Álex Fresco, que decidió que "non podía quedar quieto". "Ver a xente indefensa, pasándoo mal, e nenos fuxindo conmoveume e tocoume tan dentro que empecei a pensar que era o que podía facer", dice el joven, que en un primer momento acudió a donar material al taller de artes local Comeluz, y fue allí donde surgió la idea de ir a la frontera a rescatar refugiados.

"Púxenme en contacto coa Asociación Galega de Axuda a Ucraína para poñer a disposición a miña furgoneta, tanto para levar axuda humanitaria como para traer xente ", comenta el pontés, que está buscando a ucranianos que residan en Galicia y tengan familia en el país del Este para traerlos consigo. "Quero facer unha viaxe con algo de planificación, as fronteiras están agora mesmo a rebentar e temos que ir axudar, pero con sentidiño. Por iso, se alguén de aquí ten familia en Ucraína que queira traer, estarei encantado de ir buscala".

El pontés actualmente se encuentra en expediente de regulación temporal de empleo (Erte) y ha solicitado en el Sepe un permiso especial para poder salir del país. Además, ha pedido ayuda económica al Concello de As Pontes "que se amosou receptivo", asegura. Su previsión es partir hacia Ucrania el próximo fin de semana. "A viaxe lévame tres días de ida e tres de volta. Oxalá poida volver coa furgoneta chea", comenta emocionado, al tiempo que anima a la gente a seguir sus pasos.

"Eu agora mesmo estou sen traballar, teño unha furgoneta, tempo e, sobre todo, ganas. Por que non vou achegar o meu grao de area? Hai que pensar que esta xente hai 15 días tiña unha vida normal coma a nosa, e agora están na rúa. Temos que implicarnos ", concluye.

Navia de Suarna | Cede alojamiento para una familia

Una vecina de un pueblo de Navia de Suarna pone a disposición de una familia ucraniana una parte de su casa, en la que, en un ala independiente, cuenta con "dos habitaciones espaciosas en las que podrían alojarse hasta 5 personas". Contarían también con su propio baño.

INCLUYE UN COCHE. "Alguno de los adultos de esa familia tendría que saber conducir para poder hacer uso del coche", dice la mujer, que prefiere no dar su nombre. Explica que así, cuando ella y su marido no estuvieran en la casa, la familia podría seguir moviéndose para realizar cualquier recado con independencia.

SIN LÍMITE DE ESTANCIA. A 15 minutos de Navia y 25 de A Fonsagrada, los refugiados contarían con parada del transporte escolar frente a la vivienda. La mujer dice que la familia podría quedarse todo el tiempo que quisiera. Los interesados en contactar pueden acudir a Cáritas o Cruz Roja, organizaciones con las que colabora