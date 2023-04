A provincia suma dous novos espazos expositivos sobre o pasado e as feiras

A historia dos castrexos e as orixes das feiras son as protagonistas dos dous novos espazos expositivos que acaba de sumar a provincia de Lugo, un na Fonsagrada e o outro en Monterroso, que foron inaugurados este sábado e que se espera converter en focos de coñecemento para veciños e visitantes.

O primeiro deles está no Museo Comarcal da Fonsagrada. É unha sala expositiva cuxo obxectivo pasa por ofrecer unha mirada á singular sauna do castro de Castañoso. A través de maquetas e recreacións pódese adiviñar a súa función e as súas dimensións, pese a que non está escavada na súa totalidade.

A inauguración deste sábado contou coa presenza da xefa de Coordinación Cultural da Xunta en Lugo, Ana Mel; o alcalde, Carlos López, e representantes do propio museo e doutras agrupacións e entidades locais. Pero o prato forte foi a visita dos preto de 50 asistentes á nova sala e a mesa redonda con Luis Francisco López, director das campañas realizadas en Castañoso en 2015 e 2017; Ángel Villa, que dirixiu o plan de recuperación dos castros do Val do Navia; e Felipe Arias, experto no patrimonio da montaña.

Asistentes á apertura da sala sobre a sauna de Castañoso. TANIS

Os tres coincidiron ao identificar esta sauna como "unha especie de balneario ritual" e que o seu uso se mantivo durante a dominación romana, pobo máis interesado na explotación mineira e na extracción de materiais. Así mesmo, concordaron ao suxerir unha terceira campaña de prospección, cuxo obxectivo sería constatar a existencia dun nivel inferior de construcións, anteriores ás descubertas, as cales se cre que non son orixinais pola súa tipoloxía de influencia romana.

O museo pódese visitar, polo momento, de martes a venres de 12.00 a 14.00 e nas fins de semana tamén de 17.00 a 19.00 horas

Ao remate das intervencións dos tres arqueólogos, abriuse un coloquio "moi participativo", recalcou o presidente da directiva do museo, Xoanxo Molina, no que os presentes mostraron "moito interese pola continuidade do castro, tanto sobre novas campañas como sobre mantemento". E é que a construción, á que se prevé regresar cunha visita guiada da man de Luis Francisco López, atópase nun lugar de moi difícil acceso e a mercé de inclemencias meteorolóxicas e da maleza.

Ata entón é posible coñecer máis e mellor a sauna de Castañoso no museo, que abre de martes a venres de 12.00 a 14.00 e os sábados e domingos, ademais de a esas horas, de 17.00 a 19.00. O horario das fins de semana farase extensible dos martes aos domingos cando chegue o período estival.

O novo museo de Monterroso adéntrase tamén nos pazos e casas grandes da Ulloa ou nos personaxes destacados do concello

E quen queira botar un ollo ao nacemento de Monterroso pode facelo a través do seu novo centro de interpretación, inaugurado, entre outros, pola alcaldesa, Rocío Seijas; a directora do museo e ideadora do proxecto, María José Gómez, ou Carlos Méndez, o crego que doou 1.140 pezas para a exposición e que, ata entón, coidou no seu particular museo parroquial.

A través de diversas salas, paneis e obxectos, o centro permite coñecer que a orixe da localidade está nas feiras, cuns 800 anos de antigüidade, e nos feirantes que acudían a elas, pero tamén concede a opción de adentrarse nas mostras de arte rupestre da comarca, no pasado castrexo e romano, nos múltiples vestixios vencellados a rituais pagáns, nos pazos e nas casas grandes da Ulloa ou nos personaxes relacionados con Monterroso que permitiron configurar o concello que hoxe é.