La provincia de Lugo registra 14 pequeños seísmos en menos de 24 horas

La tierra vuelve a temblar esta semana en la provincia de Lugo con un total de once seísmos el lunes, el mayor de ellos, de 3,4 grados de magnitud en la escala de Richter y epicentro en el concello de Láncara, el cual se sintió en otros municipios a varios kilómetros de distancia. Ya de madrugada y en la mañana de este martes se han registrado otros tres temblores menores en la provincia, en Folgoso do Courel, As Nogais y de nuevo Triacastela.

Antes, el lunes, el triángulo sísmico formado por Triacastela, Becerreá y Sarria tampoco no fue ajeno a la sucesión de temblores. Hasta ocho hubo en Triacastela, el mayor de ellos de 2,7 grados, mientras que Becerreá registró uno. Otro más se localizó en el concello de Trabada.

Fue a las 19.35 horas cuando se produjo en la provincia el primer terremoto y, a juzgar por los testimonios de los ciudadanos, el único perceptible para la población, del cual no consta ningún daño.

Según el Instituto Geográfico Nacional, tuvo su epicentro en el noreste de Láncara, con una magnitud de 3,4 grados y una intensidad que hizo que se sintiera en varias localidades de concellos como Lugo, Baralla, Becerreá, Rábade, Sarria, Outeiro de Rei, O Corgo o Castro de Rei. A través de las redes sociales, vecinos de lugares como As Nogais dejaron también constancia de haberlo notado.

El terremoto registrado en Láncara se dejó notar en municipios como Sarria, Lugo, Baralla, Outeiro de Rei, O Corgo o Rábade

Según explicó un residente en Láncara, próximo al epicentro, a esa hora se encontraba leyendo el periódico y la mesa en la que estaba apoyado comenzó a "retemblar". Por un instante, se le pasó por la cabeza que había sido un terremoto, aunque descartó la idea y no le dio mayor importancia hasta después supo que, efectivamente, se había producido un seísmo.

También en Sarria se notó con claridad el movimiento durante varios segundos, en los cuales hubo quien pensó que había sido debido al paso de un camión o incluso producto de un trueno.

Apenas seis minutos después se registró otro de 2,5 en Becerreá, a 17 kilómetros de profundidad. Entre las 19.44 y las 21.06, Triacastela contabilizó ocho temblores, de entre 1,7 y 2,7 grados. Por el medio, hubo otro en Trabada, a las 19.48 horas, de 2,4.

Los temblores continuaron el martes: a las 5.21 horas de la madrugada en Folgoso do Courel, con una intensidad de 1,8; a las 6.29 horas en As Nogais (1,7), y de nuevo, poco después de las nueve de la mañana, en Triacastela (1,9).

El triángulo sísmico está habituado a este tipo de sucesos, que en muchos casos pasan desapercibidos. No obstante, la magnitud de 3,4 ya se deja notar y es la misma de otro terremoto que hizo temblar O Courel en marzo.