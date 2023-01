La provincia presume de gastronomía en Fitur con '...E para comer, Lugo'

La provincia de Lugo se promocionó este miércoles en Madrid, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que fue inaugurada por los Reyes, ensalzando su rica gastronomía con la presentación del volumen número 15 de la guía ...E para comer, Lugo.

Felipe VI y Letizia dieron el pistoletazo de salida a la 43 edición de esta feria, que este año está marcada por la vuelta a la normalidad y el impulso al turismo internacional, con la presencia de más de 131 países invitados, esperando que se llegue a los 8.500 visitantes en los cinco días.

▶️Esta mañana los Reyes han presidido la inauguración de @fitur_madrid, que ha experimentado un importante crecimiento en su 43ª edición.



➡️https://t.co/dSgafmK2eH #FITUR2023 pic.twitter.com/XKvt7YzY2k — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 18, 2023

El acto promocional de Lugo tuvo lugar en el stand de Galicia, donde el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (Apehl), Cheché Real —entidad que promueve la guía—, estuvo acompañado por la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias.

Titulada Lugo, destino para las cuatro estaciones, esta nueva publicación de 132 páginas viaja por las diferentes localidades de la provincia, siempre pensando en la mejor época del año para visitarlas. Así, la primavera, el verano, el otoño y el invierno son los cuatro ejes diferenciadores en los que se subdividieron los 67 ayuntamientos de Lugo.

Representación lucense en Fitur. EP

Real subrayó la importancia de "combinar todas las recomendaciones turísticas con la información de los productos de la tierra y de los eventos culturales de todos los municipios, ya que la promoción de la provincia debe realizarse de manera conjunta".

Méndez, por su parte, puso en valor "a excelencia do traballo que realiza este sector, que ten unha pegada moi importante no PIB provincial e desenvolve, por tanto, un valioso papel como dinamizador económico". Mientras que Tomé Roca destacó que "a aposta pola desestacionalización que propón a provincia de Lugo como destino para todas as estacións do ano concorda plenamente coa estratexia turística que impulsamos desde a Deputación".

Stand del Mercado de la Cosecha. EP

El presidente resaltó que desde la institución provincial "traballamos por un turismo de calidade, non masificado, de experiencias, que pon en valor o patrimonio, presente ao longo de todo o ano e que busca impulsar as economías locais, xerando riqueza e emprego de maneira sostible, que é o verdadeiramente interesante para que o noso rural teña futuro".

Ya por la tarde, Tomé asistió a la presentación del Manual de boas prácticas para visitantes organizado por el Consorcio de Turismo Ribeira Sacra. Una serie de recomendaciones que buscan la concienciación en el respeto a los recursos naturales y culturales que conforman el destino para fomentar un turismo sostenible.

Además este miércoles se inauguró el Mercado de la Cosecha que difundirá la importancia que el medio rural juega en la sostenibilidad global como proveedor de recursos y servicios ecosistémicos, principal objetivo de este proyecto de Hijos de Rivera.