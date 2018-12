La provincia de Lugo suma 18 muertes en accidentes de tractor desde 2016

La provincia de Lugo registró 18 accidentes mortales de tractor desde el inicio de 2016 hasta el 31 de octubre de 2018, de los cuales 16 fueron no laborales. La Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga), pone en marcha una campaña de prevención de riesgos laborales para minimizar una problemática que se ha cobrado 53 vidas en la comunidad autónoma en ese periodo de tiempo.

La directora del Issga, Adela Quinzá-Torroja, desgranó los datos referentes a los siniestros, entre los que destaca el alto porcentaje de ellos que se producen fuera del trabajo, es decir, entre particulares o jubilados que tienen una huerta en casa para consumo propio o incluso durante desplazamientos cortos que se realizan sobre este tipo de vehículos.

Así, casi nueve de cada diez incidentes mortales (el 89%) que se registran en Lugo suceden fuera del horario de trabajo, un porcentaje que se incrementa en Galicia hasta el 94%. Además, llama la atención la distribución por edades de las víctimas mortales. Así, el 61% de los muertos en la provincia lucense superaba los 65 años, mientras que los mayores de 75 ascienden al 28%.

Quinzá-Torroja también indicó las principales causas de los accidentes mortales en la provincia. El 33% están provocados por vuelcos, mientras que el 17% se deben a incidentes en la circulación. Otro 17% se produce por culpa de atrapamientos bajo el vehículo, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre otras causas.

La Xunta repartirá 18.000 fichas informativas y 5.000 carteles con información sobre las causas más recurrentes de los siniestros

Los datos que maneja el Issga reflejan el elevado porcentaje de varones que fallecen en accidentes de tractor con respecto a las mujeres. El 92% de las muertes son de hombres, mientras que el 8% son mujeres.

Las muertes en el trienio que recoge el Issga se dividen en siete en el año 2016, seis en 2017 y cinco en los diez primeros meses de 2018. En este periodo, las que fueron por un accidente laboral ocurrieron en Castroverde (2016) y Abadín (2017).

LA CAMPAÑA. La campaña de fomento sobre la prevención de riesgos que impulsa la Xunta en colaboración con la Guardia Civil se centrará en los 51 municipios de la provincia en los que se registra un mayor número de accidentes de tractor, aunque estará presente en todos.

"A campaña nace consciente de que hai que cumplir o obxectivo de chegar ao rural para reducir a siniestralidade baixo tres mensaxes principais, que son alertar e concienciar dos riscos do manexo do tractor e os seus apeiros, informar de cales son as causas máis habituais dos sinistros e achegar as recomendacions básicas para evitar os accidentes ou, polo menos, minimizar as súas consecuencias", explicó Adela Quinzá-Torroja, que presentó este miércoles la campaña junto al delegado territorial de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro; el jefe provincial de Tráfico en Lugo, Ángel Álvarez; y el jefe del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Monforte, Daniel Moro.

La Xunta repartirá 18.000 fichas informativas y 5.000 carteles con información sobre las causas más recurrentes de los siniestros y las recomendaciones básicas para poder prevenirlos, y que estarán a disposición de la población en Concellos, centros de salud, institutos, farmacias o diversos edificios públicos.

"Hay que recordar que el primer elemento de seguridad es el conductor, sobre todo en un parque de vehículos agrícolas tan envejecido como el que tenemos en la provincia de Lugo, con una media de edad de los tractores de unos 30 años", indicó el jefe provincial de Tráfico.