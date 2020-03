A provincia de Lugo, en pé pola igualdade

Pola igualdade radical. Pola liberdade sexual. Polo recoñecemento dos coidados e a súa corresponsabilidade. Por aquelas que non puideron e aínda non poden falar. Porque neste ano xa foron asasinadas 14 mulleres a mans das súas parellas ou exparellas en España.

Despois de dous anos con chamamentos á folga feminista durante o 8 de marzo fortemente secundados, o feminismo galego decidiu cuestionar este ano esa mesma ferramenta de loita para que as súas reivindicacións non se restrinxisen só ao laboral, e precisamente para poñer o foco nas mulleres que non poden folgar: aquelas que terman dos coidados, dos nenos, das nenas, dos maiores, das irmás, da terra.

As rúas de Verín xa se encheron o pasado domingo 1 de marzo de mulleres de toda Galicia baixo o lema ‘Sen coidados non hai vida’.

Hoxe ducias en todo o país. Lugo, Vilalba, Foz, As Pontes, Chantada, Sarria... son algúns dos lugares que se tinguirán de lila.

En Lugo milleiros de persoas percorreron a ronda da muralla para demandar estes dereitos

A MARIÑA

Unha multitudinaria marcha de mulleres tamén percorreu Foz na mañá deste domingo baixo o ritmo de batukadas e ao berro de consignas feministas como 'De camino a casa quiero ser libre'.

A CHAIRA

Guitiriz incluíu na súa axenda deste domingo unha marcha polo Día Internacional da Muller.