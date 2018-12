La provincia de Lugo contará con tres nuevas fiestas de interés turístico gallego

El Consello Galego de Turismo informó este lunes favorablemente de la posible declaración de cuatro nuevas fiestas de interés turístico de Galicia, una decisión que es el paso previo a la elevación de los respectivos informes al Consello de Gobierno de la Xunta para proceder a la aprobación definitiva de este reconocimiento.

En concreto, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos contemplados en el correspondiente decreto, se ha dado el visto bueno a que obtengan esta distinción la Festa da Romaxe das Cruces, en Ribadeo; la Feira do Poldro e Gando do Monte, en Muras; la Semana Santa de Lugo y la Romaría do San Brais de Bembrive (Vigo), según informó la Xunta en un comunicado.

Asimismo, el Consello Galego de Turismo abordó el caso de otra serie de fiestas cuya declaración fue denegada, como es el caso de la Festa dos Callos, de Salceda de Caselas; la Festa do San Xoán da Pena Molexa, de Narón; la Festa da Chaira Labrega de Guitiriz y el Entroido do Grove.

En la reunión, los integrantes del Consello Galego de Turismo también refrendaron la declaración del ayuntamiento lucense de Pantón como municipio de interés turístico, una vez corroborado que cumple las condiciones recogidas en el correspondiente decreto así como los distintos aspectos necesarios.

El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, participó por primera vez en este órgano después de la remodelación del Gobierno gallego, por lo que aprovechó la ocasión para saludar al resto de miembros y señalar los importantes desafíos y oportunidades que suponen, en el corto plazo, la llegada del Ave y la celebración del Xacobeo 2021. El titular de Cultura e Turismo destacó la importancia de profundizar en la colaboración pública-privada impulsada en el marco de la Estratexia do Turismo 2020.

Entre los temas que este lunes abordó el Consello Galego de Turismo figuran también el proyecto de decreto por el que se establece la ordenación de los campamentos de turismo, que avanza en su tramitación, así como el repaso a los planes en marcha y a los proyectos europeos en los que la comunidad gallega está presente.