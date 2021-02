Los concellos lucenses sin presencia de coronavirus en las últimas dos semanas siguen en aumento y este domingo ya ascienden a 31, tres más que este sábado. Estos municipios son Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Bóveda, Carballedo, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Xermade, O Incio, Xove, Monterroso, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, Triacastela y O Vicedo.

En el lado opuesto se encuentran los cinco municipios que se sitúan en riesgo extremo, es decir, con una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días: Guitiriz, Lourenzá, A Pontenova, A Pobra de Brollón y Rábade. Sale de esta lista Monforte y entra Lourenzá.

Aunque Guitiriz continúa con cifras de contagios preocupantes, tanto los casos –47– como la incidencia –856, por debajo de mil por primera vez en semanas– se han reducido notablemente.

El segundo concello en peor situación en A Pontenova, que permanece con once casos y una incidencia acumulada de 500.

Lourenzá, A Pobra do Brollón y Rábade presentan una incidencia entre 250 y 500 casos por cada 100.000 habitantes y registran entre 1 y 9 positivos –la Xunta no especifica el número exacto con menos de una decena–.

CIUDADES. En cuanto a la situación de las urbes gallegas, se mantiene la tendencia generalizada a la baja. Este domingo la única ciudad que está en zona de riesgo máximo es A Coruña, con una incidencia acumulada de 296.

En la parte baja de la tabla se sitúan Ourense (76) y Santiago (104).